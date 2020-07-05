Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Lewis Hamilton, dün son zaman turunda Valtteri Bottas'ın hemen arkasında gidiyordu ve Fin pilot hata yaparak pist dışına taştı. Bunun üzerine pistte sarı bayraklar çıktı ancak Hamilton'ın yavaşlamadığı görüldü.

Bu sebeple hakemler, Hamilton'ı görüşmeye çağırdı ve dün itibariyle Hamilton'a herhangi bir ceza çıkmadı.

Hakemler, Hamilton ile görüştükten sonra ışık panellerinde farklılık bulunduğunu ve bu yüzden sarı bayrak ihlali olmadığını açıklamıştı.

Ancak Red Bull, bugün farklı açılardan çeşitli kanıtlar ortaya koydu ve FIA'nın kararını protesto etti.

FIA, kararı inceledi ve görüşmeler yaptı, sonrasında da Hamilton'a üç sıra grid cezası verdi.

Hamilton ayrıca iki ceza puanı da aldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Yapılan itirazlar sonucunda 33 numaralı karar yeniden incelendi, hakemler 44 numaralı aracın araç üstü kamera kayıtlarında, Cumartesi günü yapılan sorguda görmedikleri spesifik bir yeni delil buldular ve vakayı tekrardan inceleme altına aldılar.

Hakemler, 44 numaralı aracın sürücüsünü (Lewis Hamilton) ve takım yetkilisini dinlediler ve ortaya çıkan yeni video kaydını ve telemetre verilerini değerlendirdiler.

Yeni videoda, beşinci virajın sol tarafında bulunan ışık panelinde sarı ışığın yandığı net bir şekilde görülebiliyor. Yeşil ışık paneli ise 9 numaralı hakem bölgesinde görülebiliyor.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında hakemler, 33 numaralı kararın değiştirilmesine ve yukarıda belirtilen cezanın uygulanmasına karar verdiler."