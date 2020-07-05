Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 12:29

Lewis Hamilton, Red Bull'un itirazı ve yeni kanıtları sonrası üç sıra grid cezası aldı.

Lewis Hamilton, dün son zaman turunda Valtteri Bottas'ın hemen arkasında gidiyordu ve Fin pilot hata yaparak pist dışına taştı. Bunun üzerine pistte sarı bayraklar çıktı ancak Hamilton'ın yavaşlamadığı görüldü.

Bu sebeple hakemler, Hamilton'ı görüşmeye çağırdı ve dün itibariyle Hamilton'a herhangi bir ceza çıkmadı.

Hakemler, Hamilton ile görüştükten sonra ışık panellerinde farklılık bulunduğunu ve bu yüzden sarı bayrak ihlali olmadığını açıklamıştı.

Ancak Red Bull, bugün farklı açılardan çeşitli kanıtlar ortaya koydu ve FIA'nın kararını protesto etti.

FIA, kararı inceledi ve görüşmeler yaptı, sonrasında da Hamilton'a üç sıra grid cezası verdi.

Hamilton ayrıca iki ceza puanı da aldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Yapılan itirazlar sonucunda 33 numaralı karar yeniden incelendi, hakemler 44 numaralı aracın araç üstü kamera kayıtlarında, Cumartesi günü yapılan sorguda görmedikleri spesifik bir yeni delil buldular ve vakayı tekrardan inceleme altına aldılar.

Hakemler, 44 numaralı aracın sürücüsünü (Lewis Hamilton) ve takım yetkilisini dinlediler ve ortaya çıkan yeni video kaydını ve telemetre verilerini değerlendirdiler.

Yeni videoda, beşinci virajın sol tarafında bulunan ışık panelinde sarı ışığın yandığı net bir şekilde görülebiliyor. Yeşil ışık paneli ise 9 numaralı hakem bölgesinde görülebiliyor.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında hakemler, 33 numaralı kararın değiştirilmesine ve yukarıda belirtilen cezanın uygulanmasına karar verdiler."

Böylelikle pole pozisyonunu kazanan Valtteri Bottas'ın ardından Max Verstappen olacak.

Lando Norris üçüncü, Alex Albon dördüncü ve Lewis Hamilton beşinci başlayacak.

Sonraki haber
Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Önceki haber

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Sonraki haber

Canlı anlatım: Avusturya GP

Canlı anlatım: Avusturya GP

trending Bugün

Canlı anlatım: Avusturya GP
Formula 1 / Formula 1
45dk

Canlı anlatım: Avusturya GP

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 / Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
Formula 1 / Formula 1
8dk

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!
Formula 1 / Formula 1

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

Son Haberler

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
Formula 1 / Formula 1
8dk

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Canlı anlatım: Avusturya GP
Formula 1 / Formula 1
45dk

Canlı anlatım: Avusturya GP

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Avusturya GP

45dk
2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

3
Formula 1

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

1s
4
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

5
Formula 1

Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi
F1

Avusturya'da altı pilot diz çökmedi

Canlı anlatım: Avusturya GP
F1

Canlı anlatım: Avusturya GP

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!
F1

Resmi: Hamilton üç sıra grid cezası aldı!

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!
F1

Leclerc ve Verstappen yarıştan önce diz çökmeyecek!

Avusturya'da F1'in yeni podyum töreni nasıl olacak?
F1

Avusturya'da F1'in yeni podyum töreni nasıl olacak?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.