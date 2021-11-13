Resmi: Hamilton, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Lewis Hamilton, cuma günü öğleden sonra Interlagos'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim olmuştu ve cumartesi günkü sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanmıştı. Hatta Hamilton, 0.4 saniyelik büyük bir farkla ilk sırayı almıştı.

Fakat FIA teknik delegesi Jo Bauer, seans sonrası yaptığı kontrollerde Hamilton'ın Mercedes'inin DRS sisteminin kurallara uygun olmadığını tespit etti.

Cuma gecesi bir duruşma gerçekleştirildi fakat daha fazla kanıt toplanabilmesi için karar cumartesi gününe ertelendi. Cumartesi günü Mercedes temsilcileriyle bir başka görüşme daha yapıldı.

Eş zamanlı olarak Max Verstappen'in karıştığı olay da görüşüldü. Hollandalı pilot, sıralama turlarının ardından, Hamilton'ın kurallarına uygun olmayan arka kanadına dokunmuştu. Hatta iddiaya göre Mercedes, arka kanattaki bu soruna Verstappen'in yol açtığını düşünüyordu.

Ancak hakemler, Verstappen'in Hamilton'ın DRS'sine uyguladığı gücün "önemsiz olduğunu" belirterek bu yöndeki iddiaları yalanlamış oldular.

Verstappen o olaydan 50 bin euro para cezasıyla kurtuldu. Ancak Hamilton, arka kanadının kurallara uygun olmaması nedeniyle diskalifiye edildi.

Sprint sıralama yarışından kısa bir süre önce açıklama yayınlayan FIA, Hamilton'ın arka kanadının yönetmeliklere uygun olmadığını ve bu yüzden sıralama turlarından diskalifiye edildiğini duyurdu.

Yapılan görüşmede Mercedes, kullandığı arka kanat dizaynının sene boyunca pek çok kez FIA testlerine tabi tutulduğunu ve bunların tamamını geçtiğini, aynı zamanda kanadın ortasının FIA testlerinde DRS'nin 85 mm'lik maksimum gerekliliğine uyduğunu, herhangi bir kural ihlali niyetlerinin bulunmadığını söyledi.

DRS probe detail Fotoğraf: Aston Martin

Mercedes, kanadın testlerden geçememesinin "bir şeylerin yanlış gitmesi" durumu olduğunu ve bu durum sıralamalar öncesinde tespit edilseydi, bu parçanın düzeltilmesi için FIA teknik departmanından izin alınacağını söyledi.

Her ne kadar hakemler, Mercedes'in argümanlarını olumlu karşılamış ve bunun hafifletici nedenlerini incelemiş olsalar da, "verilen argümanların, seansın ardından yapılan normal denetimlerde uygun olmadığı tespit edilen tarafları tamamiyle etkilemediğine" karar verdiler. Kararın devamında ise şunlar söylendi: "Her şeyin sonunda kurallar gayet açık ve o anda yapılan denetimlerde araç kurallara uygun bir durumda değildi."

Hakemler, Verstappen'in arka kanada dokunmasının bir hasara yol açmadığını, bu nedenle "vakada herhangi bir etkisi bulunmadığını" belirttiler.

Açıklama, şu şekilde tamamlandı: "Hakemler, bunun isteyerek yapılan bir davranış veya bir dizayndan ziyade, daha çok bir şeylerin yanlış gittiği konusunda katılımcıya hak veriyor ancak vakada hafifletici nedenler bulunamadı."

"Uluslararası Sportif Kanunu'nun 1.3.3 sayılı maddesi, 'herhangi bir performans avantajının sağlanmasının bir savunma olamayacağına' hükmetmekte."

"Bu nedenle hakemler, teknik uygunsuzluğa verilen klasik ceza olan, sıralamalardan diskalifiye cezasının verilmesine karar verdiler."

Bu, zaten 5 sıra cezası bulunan Hamilton'n pazar günkü yarışa gridin arkalarından, muhtemelen pit yolundan başlayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden de şampiyonluk umutları için bir başka büyük darbe olacak.

Mercedes, cuma günü yaptığı açıklamada, Hamilton'ın bu hafta sonu yeni motora geçip, pazar günü için 5 sıra grid cezası alacağını belirtmişti.

Yani Hamilton, bugünkü sprint sıralama yarışını kaçıncı bitirirse bitirsin, pazar günü için 5 sıra grid cezası alacak.