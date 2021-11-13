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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Resmi: Hamilton, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör
Yardımcı Editör:
Efe Kahya
, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, arka kanat ihlali nedeniyle Brezilya GP sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Resmi: Hamilton, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Lewis Hamilton, cuma günü öğleden sonra Interlagos'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı isim olmuştu ve cumartesi günkü sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanmıştı. Hatta Hamilton, 0.4 saniyelik büyük bir farkla ilk sırayı almıştı.

Fakat FIA teknik delegesi Jo Bauer, seans sonrası yaptığı kontrollerde Hamilton'ın Mercedes'inin DRS sisteminin kurallara uygun olmadığını tespit etti.

DRS probe detail

DRS probe detail

Fotoğraf: Aston Martin

Mercedes, kanadın testlerden geçememesinin "bir şeylerin yanlış gitmesi" durumu olduğunu ve bu durum sıralamalar öncesinde tespit edilseydi, bu parçanın düzeltilmesi için FIA teknik departmanından izin alınacağını söyledi.

Her ne kadar hakemler, Mercedes'in argümanlarını olumlu karşılamış ve bunun hafifletici nedenlerini incelemiş olsalar da, "verilen argümanların, seansın ardından yapılan normal denetimlerde uygun olmadığı tespit edilen tarafları tamamiyle etkilemediğine" karar verdiler. Kararın devamında ise şunlar söylendi: "Her şeyin sonunda kurallar gayet açık ve o anda yapılan denetimlerde araç kurallara uygun bir durumda değildi."

Hakemler, Verstappen'in arka kanada dokunmasının bir hasara yol açmadığını, bu nedenle "vakada herhangi bir etkisi bulunmadığını" belirttiler.

Açıklama, şu şekilde tamamlandı: "Hakemler, bunun isteyerek yapılan bir davranış veya bir dizayndan ziyade, daha çok bir şeylerin yanlış gittiği konusunda katılımcıya hak veriyor ancak vakada hafifletici nedenler bulunamadı."

"Uluslararası Sportif Kanunu'nun 1.3.3 sayılı maddesi, 'herhangi bir performans avantajının sağlanmasının bir savunma olamayacağına' hükmetmekte."

"Bu nedenle hakemler, teknik uygunsuzluğa verilen klasik ceza olan, sıralamalardan diskalifiye cezasının verilmesine karar verdiler."

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Resmi: Verstappen, Mercedes'in arka kanadına dokunduğu için para cezası aldı!
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