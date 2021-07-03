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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Resmi: Hamilton, Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes F1 takımıyla olan kontratını 2023 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Resmi: Hamilton, Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!

İngiliz pilotun son kontratı geçen yılın sonunda bitmişti ve taraflar uzun süre boyunca yeni kontrat görüşmesi yapmışlardı. Nihayetinde anlaşma, kış aylarının sonuna doğru gerçekleşti ve anlaşmanın sadece tek yıl olduğu açıklandı. Bu da İngiliz pilotun emekli olabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Ancak taraflar bunu yalanladılar ve 2021 sonrasında beraber devam edeceklerinin sinyallerini verdiler.

Hem Mercedes hem de Hamilton, 2021 sonrası için kontrat görüşmelerini yılın ilk yarısında tamamlayarak, tamamen şampiyonluk savaşına konsantre olmak istiyorlardı. Son haftalarda başlayan görüşmeler, çok uzun sürmeden sonuçlandı ve Hamilton, kendisini 2023 sonuna kadar Mercedes'e bağlayan yeni anlaşmayı imzaladı.

Yeni anlaşmayla beraber Hamilton, 2013 yılında katıldığı Mercedes'te 11 sezon boyunca yarışmış olacak. Şimdiye kadar Alman üreticinin kazandığı yedi şampiyonluğun altısını İngiliz pilot elde etmişti.

Hamilton şöyle konuştu: “Bu inanılmaz ekiple yaklaşık dokuz yıldır çalıştığıma inanmak zor ve ortaklığımıza iki yıl daha devam edeceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyım. Birlikte çok şey başardık fakat hâlâ hem pistte hem de pist dışında başaracak çok şeyimiz var."

Mercedes bu anlaşmayla beraber artık Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağına konsantre olacak. Şu anda Valtteri Bottas'ın anlaşması yıl sonuna bitiyor ve Fin pilotun koltuğunu koruyabilmesi için acilen güçlü sonuçlar alması gerekiyor.

Mercedes'in diğer seçeneği ise Williams'la üç yıllık anlaşması sona erecek olan George Russell olacak. Russell geçen yılki Sakhir GP'de Mercedes'le tek yarışlığına piste çıkmış ve o yarışta da galibiyet mücadelesi vermişti.

Mercedes'in ikinci pilot kararını yaz arasına kadar veya yaz arası civarında vermesi bekleniyor.

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