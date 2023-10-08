Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Losail yarışının başlangıcında Russell ile 1. virajda temas çarpışan Hamilton, jantının aldığı hasar sonrası spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Olayın ardından Hamilton, ilk başta Russell'ı işaret etse de, olayın tekrarını izledikten sonra sorumluluğu üstlendi.

Fakat Hamilton, araçtan indikten sonra -Russell'ın pitten çıkmasından sadece saniyeler önce- piste yöneldi ve 1. virajın dışından iç taraftaki pit alanına geçti.

FIA komiserleri yarıştan sonra özür dileyen Hamilton'ı dinlediler ve kendisine bu yılki kınama cezasının yanı sıra, yarısı sezonun geri kalanında askıya alınmak üzere 50.000 euro para cezası verdiler.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "44 numaralı aracın sürücüsü, 1. turda yarış dışı kaldıktan sonra aracını çakıllarda bırakmış ve pite geri koşmuştur."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, walks back after retiring from the race Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"O sırada aktif olan piste geçmiş ve 63 numaralı araç pitten çıktıktan sonra yüksek hızla oraya gelmeden sadece birkaç saniye önce pistin iç kenarına ulaşmıştır. Daha sonra pistten çıkana kadar pist boyunca yürümeye devam etmiştir."

"Duruşma sırasında 44 numaralı aracın sürücüsü özür diledi ve durumun hem kendisi hem de sürücüler için çok tehlikeli olabileceğinin farkına vardı."

"Hakemler, aktif bir pistten geçmenin son derece tehlikeli durumlara yol açabileceğini ve sürücülerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulamıştır."

Öte yandan hakemler, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'a kazayla ilgili herhangi bir işlem yapmamaya karar verdi.

Hamilton'ın bu olayda ağırlıklı olarak hatalı olduğunu tespit ettiler ancak kazayı, genellikle daha hoşgörülü oldukları tipik bir ilk tur yarış olayı olarak değerlendirdiler.