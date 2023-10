Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Losail yarışının başlangıcında Russell ile 1. virajda temas çarpışan Hamilton, jantının aldığı hasar sonrası spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Olayın ardından Hamilton, ilk başta Russell'ı işaret etse de, olayın tekrarını izledikten sonra sorumluluğu üstlendi.

Fakat Hamilton, araçtan indikten sonra -Russell'ın pitten çıkmasından sadece saniyeler önce- piste yöneldi ve 1. virajın dışından iç taraftaki pit alanına geçti.

FIA komiserleri yarıştan sonra özür dileyen Hamilton'ı dinlediler ve kendisine bu yılki kınama cezasının yanı sıra, yarısı sezonun geri kalanında askıya alınmak üzere 50.000 euro para cezası verdiler.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "44 numaralı aracın sürücüsü, 1. turda yarış dışı kaldıktan sonra aracını çakıllarda bırakmış ve pite geri koşmuştur."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, walks back after retiring from the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images