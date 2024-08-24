Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!
Lewis Hamilton, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında Sergio Perez'i engellemesi sebebiyle üç sıra grid cezası aldı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mercedes pilotu sıralama turlarının Q1 bölümünde 9. virajda Sergio Perez'i engellediği gerekçesiyle not edilmişti.
Soğuma turunda olan Hamilton, Perez'in geçmesine izin vermek için yavaşlasa ve pistin sol tarafına geçmeye çalışsa da, Red Bull pilotu yarış çizgisini kullandığında ortaya bir engelleme meydana geldi.
Perez olaydan dolayı telsizden Hamilton'ı 'aptal' olarak nitelendirirken, Mercedes pilotu seanstan sonra hakemler tarafından çağırıldı.
Hakemlerin kararına göre Hamilton üç sıra grid cezası aldı ve 12. sıradan 15. sıraya gerilemiş oldu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar