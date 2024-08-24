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Formula 1 Hollanda GP

Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

Lewis Hamilton, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında Sergio Perez'i engellemesi sebebiyle üç sıra grid cezası aldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes pilotu sıralama turlarının Q1 bölümünde 9. virajda Sergio Perez'i engellediği gerekçesiyle not edilmişti.

Soğuma turunda olan Hamilton, Perez'in geçmesine izin vermek için yavaşlasa ve pistin sol tarafına geçmeye çalışsa da, Red Bull pilotu yarış çizgisini kullandığında ortaya bir engelleme meydana geldi.

Perez olaydan dolayı telsizden Hamilton'ı 'aptal' olarak nitelendirirken, Mercedes pilotu seanstan sonra hakemler tarafından çağırıldı.

Hakemlerin kararına göre Hamilton üç sıra grid cezası aldı ve 12. sıradan 15. sıraya gerilemiş oldu.

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