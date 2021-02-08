Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
272 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
285 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
300 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
307 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!
Ekleyen:
, Editör

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonu için Mercedes'le yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

2020 yılında kariyerinin yedinci şampiyonluğunu elde eden Lewis Hamilton'ın kontratı yıl sonunda sona ermişti ve tarafların yola devam edip etmeyeceği konusunda pek çok spekülasyon vardı.

Aylardır Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmeler devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kontrat konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söylüyordu.

Pazartesi günü itibariyle Hamilton'ın yeni sezon için Mercedes'le yeni sözleşme imzaladığı resmen açıklandı.

Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre Hamilton'ın yeni kontratı sadece 2021 yılını kapsayacak.

Hamilton, "Mercedes'le dokuzuncu sezonuma girmekten büyük heyecan duyuyorum. Takımımız birlikte inanılmaz şeyler başardı ve başarımızı daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz. Bunu hem pistte hem de pist dışında sürekli iyileştirme isteğyile yapıyoruz." dedi.

 

Hamilton, yaptığı açıklamalarda Mercedes'le yapacağı yeni anlaşmanın daha geniş kapsamlı olmasını istiyordu.

Mercedes içinde motor sporlarında daha çok farklılık ve dahiliyet maddeleri de içeren anlaşmadaki meblağın “önemli bir kısmının” ortak bir vakfa gideceğini de açıkladı

Hamilton, "Motor sporlarını gelecek nesiller için daha çeşitli hale getirmeye başladığımız bu yolculuğa devam etmeye hâlâ kararlıyım. Bu sorunu çözmek adına çağrımı desteklediği için Mercedes'e minnettarım."

"Sporda çeşitlilik ve kapsayıcılığa adanmış bir vakıf başlatarak bu yıl bu çabayı sürdürdüğümüz için gurur duyuyorum. Birlikte inşa edebileceğimiz her şeyden ilham alıyorum ve Mart ayında piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Hamilton, bu anlaşmayla birlikte 2013'te başlayan Mercedes birlikteliğini sürdürmüş olacak. İngiliz pilot, 2007'de McLaren'la F1'e adım atmış ve 2012 sonuna kadar İngiliz ekiple yarışmıştı.

Hamilton geride kalan sekiz yılda altı şampiyonluk kazandı ve Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısını yakaladı.

Hamilton, kışı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi, ancak yeni kontrat için Mercedes takım patronu Toto Wolff ile düzenli temas halindeydi.

Wolff, "Devam edeceğimiz konusunda Lewis ile her zaman aynı çizgideydik, ancak 2020'de geçirdiğimiz alışılmadık yıl, bu süreci bitirmenin biraz zaman aldığı anlamına geliyordu."

“Birlikte spordaki ilişkimizi bir başka sezon daha uzatma ve -sporumuzda- daha fazla çeşitliliğe olan ortak bağlılığımız için bir sonraki adımı atabilmek adına, daha uzun vadeli bir projeye başlama kararı aldık."

"Lewis’in sahip olduğu istatistikler, spor dünyasının gördüğü en büyük rekorlardan biri ve o, bizim ve ortaklarımız için değerli bir marka elçisi."

"Mercedes ve Lewis'in hikayesi, son sekiz sezonda sporumuzun tarih sayfalarındaki yerini aldı ve hem rekabet etmek için hem de bu sayfalara daha fazla bölüm eklemek için çok açız." dedi.

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

Önceki haber

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

30 dk
2
Formula 1

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

1s
3
Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin klasik F1 araçlarından birini sürebilir

19s
4
Formula 1

Aston Martin, üçüncülük için yoğun bir savaş bekliyor

3s
5
Formula 1

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

23s
Son Haberler
Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!
F1

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

30dk
Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir
F1

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

1s
Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor
F1

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor

1s
Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"
F1

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"

2s
Aston Martin, üçüncülük için yoğun bir savaş bekliyor
F1

Aston Martin, üçüncülük için yoğun bir savaş bekliyor

3s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
23s

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor
Formula 1 / Son dakika

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"
Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

Hamilton, Ferrari'nin klasik F1 araçlarından birini sürebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Ferrari'nin klasik F1 araçlarından birini sürebilir

Aston Martin, üçüncülük için yoğun bir savaş bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, üçüncülük için yoğun bir savaş bekliyor

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

Son Haberler

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Newey, Red Bull'da kendini "yuvasındaymış gibi" hissediyor

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Aşılamada öncelik F1'in değil, ihtiyacı olanların olmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.