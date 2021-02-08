Resmi: Hamilton, 2021 yılında Mercedes'le yarışmaya devam edecek!

2020 yılında kariyerinin yedinci şampiyonluğunu elde eden Lewis Hamilton'ın kontratı yıl sonunda sona ermişti ve tarafların yola devam edip etmeyeceği konusunda pek çok spekülasyon vardı.

Aylardır Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmeler devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kontrat konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söylüyordu.

Pazartesi günü itibariyle Hamilton'ın yeni sezon için Mercedes'le yeni sözleşme imzaladığı resmen açıklandı.

Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre Hamilton'ın yeni kontratı sadece 2021 yılını kapsayacak.

Hamilton, "Mercedes'le dokuzuncu sezonuma girmekten büyük heyecan duyuyorum. Takımımız birlikte inanılmaz şeyler başardı ve başarımızı daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz. Bunu hem pistte hem de pist dışında sürekli iyileştirme isteğyile yapıyoruz." dedi.

Hamilton, yaptığı açıklamalarda Mercedes'le yapacağı yeni anlaşmanın daha geniş kapsamlı olmasını istiyordu.

Mercedes içinde motor sporlarında daha çok farklılık ve dahiliyet maddeleri de içeren anlaşmadaki meblağın “önemli bir kısmının” ortak bir vakfa gideceğini de açıkladı

Hamilton, "Motor sporlarını gelecek nesiller için daha çeşitli hale getirmeye başladığımız bu yolculuğa devam etmeye hâlâ kararlıyım. Bu sorunu çözmek adına çağrımı desteklediği için Mercedes'e minnettarım."

"Sporda çeşitlilik ve kapsayıcılığa adanmış bir vakıf başlatarak bu yıl bu çabayı sürdürdüğümüz için gurur duyuyorum. Birlikte inşa edebileceğimiz her şeyden ilham alıyorum ve Mart ayında piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Hamilton, bu anlaşmayla birlikte 2013'te başlayan Mercedes birlikteliğini sürdürmüş olacak. İngiliz pilot, 2007'de McLaren'la F1'e adım atmış ve 2012 sonuna kadar İngiliz ekiple yarışmıştı.

Hamilton geride kalan sekiz yılda altı şampiyonluk kazandı ve Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısını yakaladı.

Hamilton, kışı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi, ancak yeni kontrat için Mercedes takım patronu Toto Wolff ile düzenli temas halindeydi.

Wolff, "Devam edeceğimiz konusunda Lewis ile her zaman aynı çizgideydik, ancak 2020'de geçirdiğimiz alışılmadık yıl, bu süreci bitirmenin biraz zaman aldığı anlamına geliyordu."

“Birlikte spordaki ilişkimizi bir başka sezon daha uzatma ve -sporumuzda- daha fazla çeşitliliğe olan ortak bağlılığımız için bir sonraki adımı atabilmek adına, daha uzun vadeli bir projeye başlama kararı aldık."

"Lewis’in sahip olduğu istatistikler, spor dünyasının gördüğü en büyük rekorlardan biri ve o, bizim ve ortaklarımız için değerli bir marka elçisi."

"Mercedes ve Lewis'in hikayesi, son sekiz sezonda sporumuzun tarih sayfalarındaki yerini aldı ve hem rekabet etmek için hem de bu sayfalara daha fazla bölüm eklemek için çok açız." dedi.