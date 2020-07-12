Resmi: Hakemler, Renault'nun protestosunu "geçerli" buldu

Yapılan protesto, FIA sportif kurallarının altıncı eki, takımlar arasında paylaşılabilecek olan parçalar, adına yapılmıştı.

Bu protesto spesifik olarak, Racing Point RP20 tarafından kullanılan ön ve arka fren soğutma kanallarını göz önüne alıyordu. Renault'ya göre kullanılan bu fren soğutma kanalları, Mercedes'in geçen sene W10 aracında kullandığı fren soğutma kanallarına, kuralların izin verdiğinden daha çok benziyordu.

Geçen hafta Cuma ise Red Bull, Mercedes'in DAS sistemi hakkında bir protestoda bulunmuştu ve böylece sıralamaları veya yarışı etkilememişti; ancak Renault, bu protestoyu bugün yapılan Steiermark GP'si sonrasında yaptı.

Perez ve Stroll, yarışı altıncı ve yedinci sırada, Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun hemen önünde tamamladılar. Pembe araçların yarıştan diskalifiye edilmeleri durumunda, Ricciardo ve yarışı Ricciardo'nun arkasında bitiren herkes, iki sıra yukarı çıkacak.

Hakemler, konunun Pazar akşamı pistte yapılabileceğinden daha ayrıntılı bir soruşturma gerekip gerektirmeyeceğini belirlemeden önce, protestonun kabul edilebilir olduğuna - bir başka deyişle Renault'nun haklı olup olmadığına - karar vermek zorunda kaldı.

Hakemler konuyu şu şekilde açıkladı: "11 ve 18 numaralı araçlarda kullanılan ön ve arka fren soğutma kanalları incelendiğinde hakemler, her iki takımın sözcülerini ve bir FIA Teknik Departmanı sözcüsünü dinledi."

"Hakemler, yapılan protestonun FIA Uluslararası Sportif Kurallarının 13. maddesinde yer alan gerekliliklere uyması sebebiyle, protestonun geçerli olduğuna karar kıldı."

"FIA Teknik Departmanı sözcüsüne, 11 ve 18 numaralı araçlarda kullanılan gerekli parçalara, detaylı analiz yapılması amacıyla, el konulması ve kaldırılması gerektiği söylendi."

"Daha sonrasında sözcüden, bulduğu kanıtlar ve protestoda iddia edilen kural ihlallerine karşı bulduğu kanıtları değerlendirdiği detaylı bir rapor hazırlaması, ve bu raporu hakemlere teslim etmesi istendi."

"Hakemler tarafından belirlenen sözcünün yapacağı değerlendirmede, dışarıdan teknik destek almasına izin verilmiştir ve buna, belirtilen takımların sözcüleri de dahildir: Renault DP World F1 Takımı, BWT Racing Point F1 Takımı, Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı.

"Buna ek olarak hakemler, Mercedes-AMG Petronas F1 Takımının, kendilerinin 2019 sezonunda Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ aracında kullandıkları ön ve arka fren soğutma kanallarını, inceleme amacıyla FIA Teknik Departmanına vermeleri gerektiğine karar vermiştir."

Duruşmanın tarihi hakkında ise hakemler şunları söyledi: "Değerlendirmenin yayınlanabileceği tarihe karar verildiğinde FIA Teknik Departmanı sözcüsü, Komiserler Kurulu yöneticileri ile iletişime geçerek, ortada bulunan iddiaları değerlendirmek için yapılacak olan görüşme ayarlanacak."