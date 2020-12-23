Resmi: Haas, Mazepin'le devam edecek!

Nikita Mazepin, bu ayın başında 2021 Haas pilotu olarak açıklanmıştı. Ancak bundan günler sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Mazepin o videoda bir aracın ön koltuğundaydı ve arka koltukta oturan bir kadının vücuduna dokunuyordu.

Bu olay taraftarların tepkisiyle karşılandı ve genç sürücü dakikalar içinde klibi Instagram hesabından kaldırdı. Tepkiler artınca Haas'tan "kınama" mesajı yayınlandı.

Haas patronu Gunther Steiner, görüntülerin "iğrenç" olduğunu ancak bunu takım içerisinde görüşeceklerini ve alacakların kararın gizli kalacağını söylemişti.

Son günlerde Mazepin'in takımdan gönderileceğine dair dedikodular ortaya çıkmıştı. Ancak Haas, yayınladığı kısa bir açıklama ile gelecek yıl Mazepin'i takımda kalacağını duyurdu.

Şimdilik Haas'ın Mazepin'e nasıl bir yaptırım uygulayacağı bilinmiyor ancak bunun "gizli kalacağına" yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Haas F1 takımı, 2021 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası için sürücü kadrosunu Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'in oluşturacağını teyit etmek istiyor.

"Takımın Nikita Mazepin'in (9 Aralık) eylemleriyle ilgili önceki açıklamasında olduğu gibi bu konu dahili olarak ele alındı ve daha fazla yorum yapılmayacak.”

Böylelikle gelecek yıl gridde Mazepin, Schumacher ve Yuki Tsunoda olmak üzere üç çaylak olacak.