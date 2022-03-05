Resmi: Haas, Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırdı!
Haas, bugün yaptığı açıklama ile Nikita Mazepin ve Uralkali'nin kontratının feshedildiğini duyurdu.
Haas, 2021 sezonu öncesinde sürpriz şekilde Formula 2 pilotu Nikita Mazepin ile anlaşmış ve babasına ait Uralkali firması da takımın ana sponsoru olmuştu.
Rus pilotun Formula 1'deki ilk yılı pek de iyi geçmedi ve yıl boyunca Mick Schumacher'e kıyasla açık şekilde daha yavaştı. Özellikle tek turda Mick, Mazepin'e büyük üstünlük kurdu.
Ayrıca Mazepin, yıl boyunca sık sık yaptığı hatalarla gündeme geldi.
Yine de taraflar, 2021 sezonunun ardından birlikte devam ettiler ve Uralkali da destek verdiği için, Haas'taki geleceği garanti gibiydi.
Bununla beraber Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Mazepin'in geleceği, büyük oranda belirsizleşti. Takım, Barselona testlerinde Uralkali'nin logolarını aracından kaldırdı ve bu hafta bir görüşme yapılacağını duyurdu.
Mazepin'in geleceği de yine bu görüşmelerle yakından bağlantılıydı ve Sky, Haas'ın Rus sürücü ile yollarını ayırma kararı aldığını belirtiyordu.
Sonuç olarak Haas, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile hem Uralkali hem de Mazepin ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Haas tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi:, "Haas takımı, isim sponsoru Uralkali ve yarış pilotu Nikita Mazepin ile işbirliğini derhal sona erdirmeye karar verdi."
"Formula 1 topluluğunun geri kalanı gibi biz de, Ukrayna'nın işgali karşısında şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu savaşın hızlı ve barışçıl bir şekilde sona ermesini istiyoruz."
Haas henüz Rus pilotun yerine geçecek ismi açıklamadı. Fakat Gunther Steiner, ilk tercihlerinin Pietro Fittipaldi olacağını söylüyordu.
Bununla beraber Motorsport.com'un kaynakları, Haas ve Ferrari arasında Antonio Giovinazzi'ye yönelik bazı görüşmeler olduğunu belirtiyorlar.