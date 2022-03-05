Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Tsunoda: "Ön gruba çok uzak değiliz"
Formula 1 Haberler

Resmi: Haas, Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırdı!

Haas, bugün yaptığı açıklama ile Nikita Mazepin ve Uralkali'nin kontratının feshedildiğini duyurdu.

Resmi: Haas, Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırdı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Haas, 2021 sezonu öncesinde sürpriz şekilde Formula 2 pilotu Nikita Mazepin ile anlaşmış ve babasına ait Uralkali firması da takımın ana sponsoru olmuştu.

Rus pilotun Formula 1'deki ilk yılı pek de iyi geçmedi ve yıl boyunca Mick Schumacher'e kıyasla açık şekilde daha yavaştı. Özellikle tek turda Mick, Mazepin'e büyük üstünlük kurdu.

Ayrıca Mazepin, yıl boyunca sık sık yaptığı hatalarla gündeme geldi.

Yine de taraflar, 2021 sezonunun ardından birlikte devam ettiler ve Uralkali da destek verdiği için, Haas'taki geleceği garanti gibiydi.

Bununla beraber Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Mazepin'in geleceği, büyük oranda belirsizleşti. Takım, Barselona testlerinde Uralkali'nin logolarını aracından kaldırdı ve bu hafta bir görüşme yapılacağını duyurdu.

Mazepin'in geleceği de yine bu görüşmelerle yakından bağlantılıydı ve Sky, Haas'ın Rus sürücü ile yollarını ayırma kararı aldığını belirtiyordu.

Sonuç olarak Haas, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile hem Uralkali hem de Mazepin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haas tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi:, "Haas takımı, isim sponsoru Uralkali ve yarış pilotu Nikita Mazepin ile işbirliğini derhal sona erdirmeye karar verdi."

"Formula 1 topluluğunun geri kalanı gibi biz de, Ukrayna'nın işgali karşısında şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu savaşın hızlı ve barışçıl bir şekilde sona ermesini istiyoruz."

Haas henüz Rus pilotun yerine geçecek ismi açıklamadı. Fakat Gunther Steiner, ilk tercihlerinin Pietro Fittipaldi olacağını söylüyordu.

Bununla beraber Motorsport.com'un kaynakları, Haas ve Ferrari arasında Antonio Giovinazzi'ye yönelik bazı görüşmeler olduğunu belirtiyorlar.

paylaşım
yorumlar
Tsunoda: "Ön gruba çok uzak değiliz"
Önceki haber

Tsunoda: "Ön gruba çok uzak değiliz"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara Losail
Moto3

Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara

Mercedes: "Sezona hızlı başlamak hiçbir şeyi garanti etmiyor"
Formula 1

Mercedes: "Sezona hızlı başlamak hiçbir şeyi garanti etmiyor"

Alonso, A14 Management'ı kurdu
Formula 1

Alonso, A14 Management'ı kurdu

Son Haberler

Resmi: Haas, Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırdı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Haas, Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırdı!

Tsunoda: "Ön gruba çok uzak değiliz"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Ön gruba çok uzak değiliz"

Kravitz: "F1 protesto sezonu şimdiden başladı"
Formula 1 Formula 1

Kravitz: "F1 protesto sezonu şimdiden başladı"

Ralf Schumacher: "Mazepin'in takımdan ayrılması en doğrusu olacak"
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Mazepin'in takımdan ayrılması en doğrusu olacak"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.