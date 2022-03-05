Resmi: Haas, Mazepin ve Uralkali ile yollarını ayırdı!

Haas tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi:, "Haas takımı, isim sponsoru Uralkali ve yarış pilotu Nikita Mazepin ile işbirliğini derhal sona erdirmeye karar verdi."

"Formula 1 topluluğunun geri kalanı gibi biz de, Ukrayna'nın işgali karşısında şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu savaşın hızlı ve barışçıl bir şekilde sona ermesini istiyoruz."

Haas henüz Rus pilotun yerine geçecek ismi açıklamadı. Fakat Gunther Steiner, ilk tercihlerinin Pietro Fittipaldi olacağını söylüyordu.

Bununla beraber Motorsport.com'un kaynakları, Haas ve Ferrari arasında Antonio Giovinazzi'ye yönelik bazı görüşmeler olduğunu belirtiyorlar.