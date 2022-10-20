Resmi: Haas, isim sponsoru olarak Moneygram ile anlaştı

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Haas'ın kendi evinde geçireceği ikinci yarış hafta sonundan önce açıklanan bu çok yıllı sponsorluk anlaşması, gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında takımın adında değişiklik olacak, takımın renk düzenini de -geçmişte Rich Energy ve Uralkali anlaşmalarında olduğu gibi- değiştirmesi bekleniyor.

Ödeme sektöründe küresel bir lider konumunda bulunan Moneygram ile yapılan bu anlaşma, bu sezon daha fazla ilgi çeken takımın sağlam bir ortak arayışını da nihayete erdirmiş oldu.

Rich Energy ve Uralkali ile yapılan önceki isim sponsorluğu anlaşmalarının her ikisi de tartışmalı koşullarda sona ermişti ve Haas doğru fırsatın ortaya çıkmasını beklemekte kararlıydı.

Yeni ortakları hakkında konuşan takım sahibi Gene Haas, "MoneyGram gibi inanılmaz bir markayı yeni isim sponsorumuz olarak ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"2016 yılında Formula 1'e giriş yapmamızdan bu yana Haas, gücü, çevikliği ve dayanıklılığı ile ismini itibarlı takımların arasına yazdırmayı başardı."

"MoneyGram da finansal hizmetler dünyasında itici güç konumundaki bir firma, pist üstünde ve dışında en iyi sonuçları elde edebilmek için birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Moneygram Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alex Holmes ise Formula 1'i dijital platformlarda tanınmanın bir yolu olarak kullanmak istediklerini söyledi.

Holmes, "Tüketicilerin sürekli değişen finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kendimizi değiştirmeye devam edeceğiz ve dünyanın bunu bilmesini sağlamaya kararlıyız."

"İşte bu yüzden Haas ve Gene ile işbirliği yaparak F1 dünyasına ilk adımımızı atıyor ve yavaştan gaza basıyoruz."

Her ne kadar anlaşma gelecek sezona kadar yürürlüğe girmeyecek olsa da, şirket temsilcileri Perşembe günü yapılacak bir basın toplantısında yer alacak ve hafta sonu boyunca birçok etkinlik düzenleyecekler.