Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak" Sonraki / McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!
Formula 1 Haberler

Resmi: Haas, isim sponsoru olarak Moneygram ile anlaştı

Haas, ödeme alanındaki önemli firmalardan MoneyGram ile yeni bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma, Haas'a ciddi bir gelir getirecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Resmi: Haas, isim sponsoru olarak Moneygram ile anlaştı
Haberi dinle

Haas'ın kendi evinde geçireceği ikinci yarış hafta sonundan önce açıklanan bu çok yıllı sponsorluk anlaşması, gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında takımın adında değişiklik olacak, takımın renk düzenini de -geçmişte Rich Energy ve Uralkali anlaşmalarında olduğu gibi- değiştirmesi bekleniyor.

Ödeme sektöründe küresel bir lider konumunda bulunan Moneygram ile yapılan bu anlaşma, bu sezon daha fazla ilgi çeken takımın sağlam bir ortak arayışını da nihayete erdirmiş oldu. 

Rich Energy ve Uralkali ile yapılan önceki isim sponsorluğu anlaşmalarının her ikisi de tartışmalı koşullarda sona ermişti ve Haas doğru fırsatın ortaya çıkmasını beklemekte kararlıydı.

Yeni ortakları hakkında konuşan takım sahibi Gene Haas, "MoneyGram gibi inanılmaz bir markayı yeni isim sponsorumuz olarak ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

"2016 yılında Formula 1'e giriş yapmamızdan bu yana Haas, gücü, çevikliği ve dayanıklılığı ile ismini itibarlı takımların arasına yazdırmayı başardı."

"MoneyGram da finansal hizmetler dünyasında itici güç konumundaki bir firma, pist üstünde ve dışında en iyi sonuçları elde edebilmek için birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Moneygram Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alex Holmes ise Formula 1'i dijital platformlarda tanınmanın bir yolu olarak kullanmak istediklerini söyledi.

Holmes, "Tüketicilerin sürekli değişen finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kendimizi değiştirmeye devam edeceğiz ve dünyanın bunu bilmesini sağlamaya kararlıyız."

"İşte bu yüzden Haas ve Gene ile işbirliği yaparak F1 dünyasına ilk adımımızı atıyor ve yavaştan gaza basıyoruz."

Her ne kadar anlaşma gelecek sezona kadar yürürlüğe girmeyecek olsa da, şirket temsilcileri Perşembe günü yapılacak bir basın toplantısında yer alacak ve hafta sonu boyunca birçok etkinlik düzenleyecekler.

paylaşım
yorumlar
Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"
Önceki haber

Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"
Sonraki haber

McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!

McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: ABD GP 1. antrenman seansı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Canlı anlatım: ABD GP 1. antrenman seansı

Vettel, Aston Martin'in gelecekte başarılı olacağını düşünüyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Vettel, Aston Martin'in gelecekte başarılı olacağını düşünüyor

Son Haberler

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider

Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

2022 Amerika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek

FIA; Japonya GP'de yaşanan puan karmaşasının ardından tüm mesafesi koşulamayan yarışlardaki puan dağıtım sistemini gözden geçireceğini açıkladı.

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider
World Superbike World Superbike

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

World Superbike Arjantin ayağında 2. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlasa da günün en hızlı zamanı Toprak Razgatlıoğlu'nda kaldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.