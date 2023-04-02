Resmi: Haas, Avustralya GP sonucunu protesto etti!

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İkinci kırmızı bayrak periyodunun ardından kaotik bir yarış startı olmuş ve Nico Hulkenberg, olaylardan faydalanarak dördüncü sıraya kadar çıkmıştı.

Fakat büyük kazalar olduğu için yarış, daha ilk sektörde kırmızı bayrakla bir kez daha durduruldu. Bunun üzerine sürücüler yavaş şekilde pite döndüler. Tam bu noktada yarışın son turuna giriliyordu.

FIA, son turu güvenlik aracı arkasında tamamlamayı tercih etti ve bu final turunun sıralaması, bir önceki yeniden startın sıralamasına döndürüldü. Böylelikle Hulkenberg yedinci sıraya geriledi.

Bu, Fernando Alonso, Lance Stroll ve Sergio Perez de dahil olmak üzere ilk yeniden startta geriye düşen isimlerin önceki pozisyonlarına dönmesini sağladı.

Yarışın ardından Haas, alınan bu kararlardan rahatsız olduğunu belirtmişti ve sonunda resmi protesto yolunu seçtiler.

Haas protestosunun nedenleri hakkında yorum yapmazken, bunun Hulkenberg'in muhtemel podyumuna mâl olan yeniden başlangıç prosedürleri ve kararlarıyla ilgili olduğu anlaşılıyor.

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FIA açıklamasında, "MoneyGram Haas F1 Takımı tarafından 2023 Avustralya Grand Prix'sinin geçici sonuçlarına ilişkin olarak sunulan protesto saat 18:29'da alındı." denildi.

Kurallara göre Avustralya'da olduğu gibi - bazı araçların ilk sektörü geçememesi durumunda - o zaman orijinal başlangıç pozisyonlarına geri dönmekten başka seçenek bulunmuyor.

Geçen yılki Britanya Grand Prix'sinde de böyle olmuş, Guanyu Zhou'nun büyük kazasının ardından yarış ilk turda durdurulmuş ve yarış orijinal grid pozisyonlarıyla başlatılmıştı.