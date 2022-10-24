Resmi: Haas, Alpine'i protesto etti, Alonso 30 saniye cezası aldı!

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Konu, Austin'deki Formula 1 yarışının ardından Haas F1 takımı tarafından gündeme getirildi. Amerikalı ekip, hem Fernando Alonso hem de Sergio Perez'i "güvenli olmayan araçlarla" yarıştıkları için protesto etti.

Hakemler her iki konuyu da değerlendirdiler ve Lance Stroll ile temas ettikten sonra sağ aynasını kaybeden Alonso'nun aracının güvenli olmadığına karar verdiler.

Bu nedenle Alonso'ya 10 saniyelik dur kalk cezasına eşdeğer olan 30 saniyelik bir zaman cezası verdiler.

Bu ceza sonucunda Alonso, yedinci tamamladığı Amerika Grand Prix'sinde 15. sıraya geriledi ve bu da Alpine'in çok değerli puanlar kaybettiği anlamına geliyor.

Şimdi Sebastian Vettel yedinci olurken, Kevin Magnussen sekizinci ve Yuki Tsunoda dokuzuncu sıraya yükseldi. Hafta sonunun son puanı ise normalde 11. sırada finiş gören ve cezayla 10. sıraya çıkan Esteban Ocon'a gitti.

Duruşmada Haas takım patronu Günther Steiner, yarış sırasında Alonso'nun titreyen dikiz aynasına (Lance Stroll ile çarpışmasının ardından) dikkat çekmek için iki kez yarış kontrolüyle temasa geçtiklerini belirtti. Ancak her iki seferde de Haas'tan Peter Crolla'a konunun sadece inceleneceği söylendi. Bir bakıma yarış kontrol Alonso'yu bayrakla veya -takım yoluyla- telsizle uyarmadı.

Alpine'in sportif direktörü Alan Permane, dikiz aynasının kırıldığı sırada Alonso'nun hemen arkasında sadece bir araç olduğunu ve Alonso'ya yeterli mesafeyi korumasının söylendiğini belirterek kendilerini savundu.

Ayrıca Permane, 2019 Japonya GP'de Charles Leclerc'in dikiz aynasındaki durumu örnek gösterdi.

Fakat FIA temsilcileri ve FIA teknik delegesi Jo Bauer, Alonso'nun kazadan sonra birkaç tur boyunca sallanan sağ aynasının diğer sürücüler için tehlike oluşturduğu konusunda hemfikirdi. Bauer ayrıca tek aynı ile yarışmanın da güvenli olmadığını öne sürdü.

Hakemler ayrıca Suzuka 2019'u emsal olarak kabul etmediklerini ve aracın güvenli olmasını sağlamanın Alpine ekibinin sorumluluğu olduğunu belirttiler.



Perez'in Red Bull'u güvensiz değil

Haas aynı sebepten ötürü Sergio Perez'in Red Bull'unu da protesto etmişti. Meksikalı pilotun ön kanadı yarışın ilk bölümünde, Valtteri Bottas'ı geçerken hasar gördü.

Aracın sağındaki kenar plakası biri gevşedi ve sonunda kopup savruldu. Haas, bu sezon benzer bir durum üç kez siyah/turuncu bayrağa maruz kalmıştı.

Ancak Bauer, uç plakanın araçtan düşmesinin ardından Red Bull'un kendileriyle temasa geçtiğini ve kanadın ayrıntılı resimlerini gönderdiğini belirtti.

Buna dayanarak, aracın güvenli olmayan durumda olmadığına karar verildi. Ayrıca Nikolas Tombazis de Bauer'in vardığı sonucu destekledi ve bunun üzerine Meksikalı pilot yerini korudu.