Resmi: Haas, 2024 VF-24'ün renk düzenini tanıttı

Amerikalı ekip, geçen yılki VF-23 ile kıyaslandığında, renk düzenini neredeyse hiç değiştirmemeyi tercih etti. Renk olarak siyah, beyaz ve kırmızıyı seçen Amerikalı ekip, aracın ön tarafında siyaha ağırlık verdi.

Takım, ağırlık tasarrufu için ön taraftaki beyaz boyayı kaldırırken, VF-24 selefine kıyasla her açıdan daha siyah görünüyor.

Haas yeni VF-24'ü tanıtmamayı tercih ederken, sadece yeni renk düzenine dair birkaç bilgisayar çizimi gösterdi.

Haas VF-24 livery Fotoğraf: Haas F1 Team

Yeni aracın 11 Şubat'ta Silverstone'da piste çıkarılması bekleniyor.

Haas F1 takımının sahibi ve başkanı Gene Haas, "VF-24'ün çalıştığı ve yarıştığını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Bu duyguyu hem ortaklarımızla hem de tüm ekiple paylaştığımı biliyorum."

"Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen ile direksiyonun arkasında harika bir kadromuz var."

"Yıl boyunca kendimizi geliştirirken onların deneyimleri yine çok değerli olacak."

"Yakında ne durumda olduğumuzu göreceğiz." dedi.

Haas VF-24 livery Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas, kış arasında takım patronu Günther Steiner ile yollarını ayırdı ve yerini mühendislik ekibinin başında yer alan Ayao Komatsu aldı.

Üstelik teknik direktör Simone Resta da takımdan ayrıldı.

Haas takımından yapılan açıklamada Komatsu, takımın "VF-24'ün başlangıç performansıyla ilgili beklentilerimiz konusunda gerçekçiyiz." derken, "Renk düzenini sergilemek her F1 sezonunda çok heyecan vericidir." diye ekledi.

Komatsu, Haas'ın başlangıçta gridin en yavaş takımlarından birisi olacağını kabul etti.

Komatsu bunun nedeninin, Austin'de tanıtılan güncelleme paketinin, 2024 aracının gelişimini "olumsuz etkilemesi" olduğunu iddia etti.

Komatsu, "Lansman özel aracımızın Bahreyn'de yeterince hızlı olamayacak olmasının nedeni çalışanlarımızın kalitesi değil, yeni aracın tasarımına geç başlamamız ve ardından Austin güncellemesi için iki ay beklemiş olmamız."

"Bu gerçekten kaynakların yönünü değiştirdi, bu yüzden orada zaman kaybettik. Fakat takım, rüzgar tünelinde iyi kazanımlar elde ediyor, bu yüzden bu olumlu bir şey. Doğru yönde ilerliyoruz."

Haas VF-24 livery Fotoğraf: Haas F1 Team

"Odak noktamız Bahreyn için iyi bir test programına sahip olmak ve böylece testten takımın analiz edebileceği, aracı hangi yönde geliştireceğini anlayabileceği kaliteli verilerle çıkmak."

"Bu, VF-24'ün güçlü ve zayıf yönlerini doğru bir şekilde anlamak, ardından araçta güncellemeler yapmak için tutarlı bir plan oluşturmak anlamına geliyor, ki daha önce böyle bir şey olmamıştı." dedi.

Haas ayrıca eski baş tasarımcısı Andrea De Zordo'nun teknik direktörlüğe terfi ettiğini doğruladı. Haas şu anda De Zordo'nun yerine baş tasarımcı bakıyor.