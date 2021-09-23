Resmi: Haas, 2022'de Schumacher ve Mazepin ile yarışmaya devam edecek

Geçen yılın ardından sürücü kadrosunu değiştirme kararı alan Haas, Ferrari'nin genç yeteneği Mick Schumacher ve Formula 2'de yarış kazanan Nikita Mazepin'le anlaşmıştı.

Haas'ın geride kalması ve Mazepin'le pek de iyi bir ilişkiye sahip olmaması nedeniyle Schumacher'in adı Alfa Romeo ile anılıyordu. Fakat Amerikalı ekip her iki sürücü de takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.

Beklendiği üzere Haas, Mazepin'in kendi ülkesinde yapılacak Rusya GP öncesinde her iki pilotla da kontrat yenilediğini duyurdu. Böylelikle hem Mazepin hem de Schumacher en az bir yıl daha Haas'ta yarışacak.

Takım patronu Gunther Steiner, "2022 için sürücü tarafında devamlılık istediğimizi biliyorduk ve gelecek yıl Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile tam olarak bunu yapacak olmamızdan mutluluk duyuyorum."

"2021, her iki sürücüye de Formula 1'i öğrenme şansı verdi ve birer çaylak olarak bu yıl çok fazla şey yapmak zorunda kaldılar."

"Sahip olduğumuz paket nedeniyle onlar için zor bir sezon oldu. Fakat her ikisi de zorluğa göğüs gerdi ve süreçlerimizi öğrenip, bir Formula 1 sezonunun getirdiği hem içsel hem de dışsal zorluklara uyum sağlamak için takımla yakın şekilde çalıştılar."

"2022 sezonuna baktığımızda ise bir takım olarak ilerleyebileceğimizden ve hem Mick hem de Nikita'ya, Formula 1 kariyerleri için bir sonraki adımı atmaları adına rekabetçi bir paket verebileceğimizden eminiz." dedi.

Haas, bu yılı 2022 için bir geçiş yılı olarak gördüğü için, mevcut aracı geliştirmeyi daha sezonun ilk yarışında bıraktı ve uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyor.

Bu, Schumacher ve Mazepin'i bu yıl gridin gerisine düşürürken, ikili sadece birbirleriyle çekiştiler ve bu da gerilimin artmasına yol açtı.

Schumacher, "Haas F1 ile geçirdiğim ilk yıl çok heyecan verici ve öğreticiydi. Şimdi edindiğim tüm deneyimi gelecek yıla aktarabileceğime eminim." derken, gelecek yıl puan mücadelesi vermeye çalışacaklarını ekledi.

Mazepin de takımın gelecek yıl daha iyi bir konumda olacağına inandığını belirtti.

Haas'ın açıklamasıyla beraber 2022 için griddeki tek boş koltuk artık Alfa Romeo'da olacak.