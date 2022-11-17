Resmi: Haas, 2022 sonunda Schumacher ile yollarını ayıracak!

Haberi dinle

Alman pilot şu anda 2023 için koltuk arıyor ve tek olası yarış koltuğu Williams'ta mevcut.

Ancak bu sadece Logan Sergeant'ın Abu Dhabi'de felaket bir Formula 2 hafta sonu geçirmesi ve süper lisans alamaması halinde seçenek olacak.

Yine de Schumacher, potansiyel olarak birden fazla takımda yedek sürücü olmak için bariz bir aday olacak ve daha şimdiden adı Mercedes ile anılıyor.

Schumacher'in Haas'tan ayrılması sürpriz bir haber değil, zira kaynaklar birkaç ay önce Schumacher'in takımda tutulmayacağını ve Ferrari'nin genç sürücü programından çıkarılacağını doğruluyorlardı.

Takım patronu Guenther Steiner herhangi bir karar alınmadığını söylese de, son haftalarda Mick'le yollarını ayırma kararları oldukça netti.

Tecrübeli bir isim isteyen Haas, Antonio Giovinazzi ile görüşse de, tercihini Nico Hulkenberg'den yana kullandı. Henüz resmi açıklama gelmese de, kısa süre içerisinde Hulkenberg - Haas duyurusunun yapılması bekleniyor.

Steiner, "Geride kalan birkaç yıl boyunca takıma verdiği katkılardan dolayı Mick Schumacher'e teşekkür etmek istiyorum."

"Mick'in alt kategorilerdeki başarıları çarpıcıydı ve Haas F1 Takımı'nda geçirdiği süre zarfında, bir sürücü olarak gelişmeye devam etti. Bu süreç, bu yılın başlarında ilk F1 puanını kazanmasıyla devam etti."

"Takım, gelecek için farklı yönlere gitmeyi seçerken, Mick'e kariyeri ve gelecekteki adımları için en iyi dileklerini sunuyor." dedi.

Schumacher, Haas'ta geçirdiği iki yıllık süre zarfında bir dizi "büyük" kaza yaptı ve bundan ötürü takımın bütçesini olumsuz yönde etkiledi.

Geçen yıl, gridin en kötü aracıyla zaman zaman iyi yarışlar çıkaran Mick, bu yıl çok daha iyi bir araca sahip olsa da, özellikle sıralama turlarında Kevin Magnussen'in gerisinde kaldı.

Spora bir yıl ara verdikten sonra bu yıl koltuğa dönen Magnussen şimdiye kadar 25 puan toplarken, Mick sadece 12 puan aldı ve genel olarak beklentilerin altında kaldı. Sonuç olarak da koltuğunu kaybetti.