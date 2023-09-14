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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Resmi: Guanyu Zhou, 2024'te Alfa Romeo'da devam edecek

Alfa Romeo (Sauber) Formula 1 takımı, Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun 2024 Formula 1 sezonunda da kendileri adına yarışacağını ve Valtteri Bottas'ın takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team

Alfa Romeo, 2024 Formula 1 sezonunda da mevcut pilot kadrosunu koruyacağını açıkladı. Bottas'ın takımla olan anlaşması zaten 2024 sonunda biterken, bir süredir sene sonunda anlaşması bitecek olan Zhou'nun geleceği spekülasyonlara maruz kalıyordu.

Zhou'nun yerine Felipe Drugovich ve Mick Schumacher gibi isimler anılıyordu. Ancak takım, istikrarlı olmayı tercih etti ve Zhou ile anlaşma yeniledi.

Bu, Bottas ve Zhou ikilisinin art arda 3. sezon birlikte Alfa Romeo adına mücadele edeceği anlamına geliyor.

Zhou, "Takımla anlaşma imzalamak harika bir his. Alfa Romeo'nun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum ve bana olan güvenlerinden dolayı minnettarım. Takımla çalışmaya başladığım ilk günden beri sıkı çalışıyorum ve her gün bu şekilde devam etmek için inanılmaz bir motivasyon var."

"Valtteri ile ilişkim gerçekten iyi ve birbirimizi zorlamak için takımla yakından çalışıyoruz. Aynı zamanda 2024'te Çin Grand Prix'ye katılma fırsatına sahip olacağım için çok heyecanlıyım. Harika bir an olacak ve beni destekleyen herkesle bu anı paylaşabileceğim için gurur duyuyorum." dedi.

Alfa Romeo ayrıca, F2 şampiyona lideri Theo Pourchaire ile anlaşma yenilediğini ve Fransız sürücünün Sauber Akademi'de kalıp yedek sürücü olacağını doğruladı.

Zhou'nun anlaşma yenilemesiyle 2024 için anlaşması resmileşmeyen Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Logan Sargeant kaldı. 

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