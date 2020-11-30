Resmi: Grosjean, Sakhir'de yarışamayacak, yerini Fittipaldi alacak!

Haas F1 pilotu Grosjean, Pazar günü Bahreyn Grand Prix'sinin açılış turunda korkunç bir kaza geçirdi ve elinin üst tarafında yanıklar oluştu.

Grosjean, Salı günü hastaneden taburcu edilecek olsa da Haas, Fransız pilotun bu hafta sonu Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacağını doğruladı.

Sonuç olarak Grosjean'ın yerini, takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi alacak ve böylelikle F1'deki ilk yarışına çıkmış olacak.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, "Romain için en iyi şeyin en az bir yarış atlamak olduğuna karar verilmesinin ardından, Pietro'yu araca geçirme kararını almak oldukça kolaydı."

“Pietro, son iki sezonda takımın test ve yedek pilotu olduğu için bizi tanıyor ve VF-20'yi Sakhir'de o sürecek."

"Bu, yapılması gereken en doğru şey ve açıkça onun için iyi bir fırsat. Sabırlıydı ve bu fırsata her zaman hazırdı. Şimdi beklediği o fırsata kavuştu."

"Bu yüzden onu araçta görmek istiyoruz ve iyi bir iş çıkaracağından eminiz. Son dakikada çağrılmak kolay değil, ama dediğim gibi, bunun Haas için yapılması gereken doğru şey olduğunu düşünüyorum. " dedi.

Fittipaldi, iki kez F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu ve uzun süredir Haas'ın yedek pilotluğunu yapıyor. Ayrıca daha önce IndyCar'da yarıştığı gibi, Super Formula ve Formula V8 3.5 gibi serilerde mücadele etti.

Brezilyalı pilot, "Bu sezon hem pist tarafında hem de simülatör çalışmalarında, sık sık takımla bulundum. Bu yüzden takımın yarış hafta sonundaki operasyon prosedürlerine aşinayım."

"Formula 1 kariyerime ilk başlangıcım yapmak heyecan verici olacak. Her şeyimi vereceğim ve Cuma günü Bahreyn'deki ilk seansa katılmak için sabırsızlanıyorum." dedi.