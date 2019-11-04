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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Giovinazzi 2020’de de Alfa Romeo’da yarışacak

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Resmi: Giovinazzi 2020’de de Alfa Romeo’da yarışacak
Ekleyen:
, Editör
4 Kas 2019 14:53

Alfa Romeo, Kimi Raikkonen’in yanında 2020’de de Antonio Giovinazzi’nin yarışacağını açıkladı.

Sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen sezonun ikinci yarısında performansını yükselten İtalyan sürücünün koltuğunu koruması, Ferrari’nin bu koltukta söz hakkının bulunmasıyla beraber pek şüphe altında değildi.

Çaylak sezonundaki en iyi sonucunu Monza’da 9. olarak elde eden Giovinazzi, Almanya’da 8. olmuştu ancak aracındaki teknik bir ihlalden dolayı diskalifiye edilmişti.

Takım patronu Frederic Vasseur, “Antonio bu sene gerçekten iyi bir iş yaptı ve onun 2020’de Alfa Romeo Racing’de devam edeceğini doğrulamaktan çok memnunum.”

“Takımla bütünleşme şekli ve istikrarlı olarak gelişmesi çok umut verici ve yolculuğumuza birlikte devam ederken tüm potansiyelini göstermesi için sabırsızlanıyoruz.”

“Antonio, Kimi gibi zorlu bir kıyas noktasının yanında olmasına rağmen çok hızlı bir sürücü olduğunu gösterdi ve tecrübesi arttıkça daha da gelişmesini bekliyoruz. Teknik geri bildirimleri, çalışma ahlakı ve olumlu yaklaşımı, takımımızı ilerletmeye devam etmemize yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

Böylece Nico Hulkenberg’e Formula 1 kapısı kapanmış gibi görünüyor. İkinci Williams koltuğunun ise takımın yedek sürücüsü olan Nicholas Latifi’ye gitmesi bekleniyor.

2020 için yedek sürücülük veya simülatör sürücülüğü yapmak istemediğini açıklayan Hulkenberg için 2021’de seriye dönme şansı doğabilir, çünkü birçok sürücünün anlaşması 2020’nin sonunda bitecek.

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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