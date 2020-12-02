Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!

Lewis Hamilton COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gözler Mercedes'e çevrilmişti ve İngiliz pilotun yerini kimin alacağı merak konusuydu.

Başlangıçta koltuk için Nico Hulkenberg ve Stoffel Vandoorne'un adı geçse de Motorsport.com, Mercedes'in George Russell'ı istediğini öğrenmişti.

Dün Hamilton'la ilgili haberin gelmesinin ardından Williams ile Mercedes arasında ciddi görüşmeler yapılmaya başlandı ve İngiliz ekip, Russell'ın Alman üreticiye katılmasına ikna oldu.

Bugün itibariyle Russell'ın Mercedes'te Hamilton'ın yerine geçeceği açıklandı. İngiliz pilot hemen Mercedes'e katıldı ve yarış hazırlıklarına başladı.

Toto Wolff şöyle dedi: "Her şeyden önce Williams'taki sadık partnerlerimize, George'un bu hafta sonu Mercedes için yarışmasını mümkün kılan işbirlikçiliklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Williams'la yapılan görüşmeler olumlu ve pragmatikti. Bu da anlaşmaya varmamızın kilit faktörlerindendi."

"George'un Williams'tan W11'e geçişi kolay bir görev olmayacak. Fakat yarışmaya hazır ve hem 2020 lastiklerini hem de mevcut nesil araçların nasıl çalıştığını biliyor."

"Bu hafta sonu yapacak işlerimiz var ve takım olarak gerekli tüm puanları alabilmek adına tüm odak noktamız Valtteri ve George'un üzerinde olacak."

Williams'tan yapılan açıklamaya göre Russell'ın yerini takımın yedek pilotu Jack Aitken alacak.

Russell, her ne kadar Williams'la yarışıyor olsa da Mercedes'in bünyesinde yer alan sürücülerden bir tanesi.

Russell ise şunları ekledi: "Öncelikle Williams ekibindeki herkese, bana verdikleri bu fırsattan ötürü teşekkür etmeliyim. Bu hafta sonu farklı bir yarış tulumu giyeceğim ama bir Williams pilotum. Takımıma her zaman destek vereceğim."

"Bunu, şu anda griddeki en iyi takımdan bir şeyler öğrenmek ve Williams'ı daha da yukarıları taşıyabilmek adına, daha fazla enerji ve daha fazla deneyimle, daha güçlü bir sürücü olarak geri dönmek için harika bir fırsat olarak görüyorum. Bana olan inançlarından ötürü Mercedes'e de çok teşekkür ederim."

İngiliz pilot daha önce Mercedes'le çok sayıda test yaptı ve takımın simülatöründe vakit geçirdi.

Genç pilot şimdiye kadar katıldığı hiçbir yarışta puan alma başarısı gösteremedi. Buna karşılık Robert Kubica ve Nicholas Latifi'yi tüm sıralama turlarında mağlup etti.

Aitken ise şu anda F2'de mücadele ediyor.