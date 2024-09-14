Resmi: Gasly, sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Pierre Gasly, teknik kural ihlali nedeniyle Bakü'deki sıralama turlarından diskalifiye edildi.
Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Alpine
Fransız pilot Pierre Gasly, sıralama turlarındaki teknik kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildi.
Gasly'nin aracındaki 'anlık yakıt akışı' limitinin aşıldığı tespit edildi ve bu nedenle yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Bu olay, Gasly’nin hafta sonu umutlarını ciddi şekilde sekteye uğrattı ve yarışta büyük bir mücadele vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
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