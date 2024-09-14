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Formula 1 Azerbaycan GP

Resmi: Gasly, sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Pierre Gasly, teknik kural ihlali nedeniyle Bakü'deki sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Fransız pilot Pierre Gasly, sıralama turlarındaki teknik kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildi.

Gasly'nin aracındaki 'anlık yakıt akışı' limitinin aşıldığı tespit edildi ve bu nedenle yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak. 

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Bu olay, Gasly’nin hafta sonu umutlarını ciddi şekilde sekteye uğrattı ve yarışta büyük bir mücadele vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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