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Resmi: Gasly 6 sıra grid cezası aldı!

İspanya GP hakemleri Pierre Gasly'e Max Verstappen ve Charles Leclerc'i engellediği gerekçesiyle toplam altı sıra grid cezası verdi.

Kemal Şengül
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Pierre Gasly, Alpine F1 Team speaks to the press

Pierre Gasly, sıralama turlarında yaşanan iki olayın ardından altı sıra grid cezası alarak 10. sıraya kadar gerilemiş durumda.

Gasly, iki ayrı olay sebebiyle hakemler tarafından çağrılmıştı. Bunlardan ilki Q1'de 13. virajda Carlos Sainz'la arasındaki olaydan ötürüydü. İkincisi de yine Q1'de Max Verstappen'i engellediği gerekçesiyleydi.

Her iki olayda da Gasly, hakemler tarafından hatalı bulundu ve her biri için üç sıra grid cezası aldı.

Böylelikle Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso ve Oscar Piastri birer sıra yukarı çıktı.

Bu arada George Russell, ilk bölümde Hamilton'la olan temasından dolayı uyarı aldı ve yerini korumuş oldu.

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