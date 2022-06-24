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Formula 1 Haberler

Resmi: Gasly 2023'te AlphaTauri'de kalıyor!

Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly'nin 2023 sezonunda da takımın bir parçası olacağını resmen duyurdu.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Resmi: Gasly 2023'te AlphaTauri'de kalıyor!
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Sezon başlamadan önce Motorsport.com'a konuşan Gasly, 2023'ün sonuna kadar Red Bull sürücüsü olarak sözleşmesinin devam ettiğini doğrulamıştı. Dolayısıyla, Red Bull Racing'in Sergio Perez ile sözleşme uzatmasının ardından, Pierre Gasly'nin en azından bir sezon daha AlphaTauri ile devam etmesi bekleniyordu.

Daniel Ricciardo'nun yerine McLaren'a geçeceğine yönelik spekülasyonlar bulunan Gasly'nin takımda kalacağı geçtiğimiz hafta sonu AlphaTauri takım patronu Franz Tost tarafından doğrulanmıştı. Resmi açıklama ise Cuma sabahı yapıldı, böylece Gasly'nin 2023 sezonunda da AlphaTauri koltuğunda oturacağı kesinleşti.

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AlphaTauri'de bir yıl daha devam edeceği için mutlu olduğunu söyleyen Gasly, "Beş yıldır bu takımın bir parçasıyım. Birlikte çıktığımız yolculuktan ve attığımız adımlardan gurur duyuyorum."

"Scuderia AlphaTauri'nin bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Bu sezon yeni kurallar nedeniyle birtakım zorluklar çekiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki on sekiz ay için bir plan haritası çıkarabiliyor olmamız gelecek sezon için iyi bir temel sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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