Resmi: Gasly, 2023 sezonundan itibaren Alpine'de!

Alpine, Ağustos ayının başında Fernando Alonso'nun Aston Martin ile anlaşması ve Oscar Piastri'nin de FIA tarafından çözülen bir sürecin ardından McLaren'a gitmesi nedeniyle bir süredir pilot arayışındaydı.

Normalde 2023 sezonu için AlphaTauri ile sözleşmesi bulunan Gasly başlarda ciddi bir aday değildi, ancak Belçika GP'sinden itibaren takımın IndyCar sürücüsü Colton Herta ile anlaşmaya hevesli olduğu, böyle bir durumda da Gasly'nin serbest bırakılacağına yönelik iddialar baş gösterdi.

Herta'nın süperlisans alamaması nedeniyle bu anlaşma gerçekleşmedi, ancak yine de Renault üst yönetimi Gasly'i takıma katmaya hevesliydi -dolayısıyla gösterilen çabaların karşılığı da karşılığı yılan hikayesi misali geçen haftaların ardından alındı diyebiliriz.

Gasly'nin takıma katılması ve Esteban Ocon ile takım arkadaşı olmasıyla birlikte Renault/Alpine, Alain Prost ve Rene Arnoux'un takım arkadaşı olduğu 1982 sezonundan bu yana ilk kez tamamen Fransız bir pilot kadrosu ile mücadele edecek.

Takımın genç fakat tecrübeli bir kadro oluşturduğu söylenebilir, nitekim bu sezon 100. yarışlarına çıkan ikili, geçtiğimiz sezonlarda ilk galibiyetlerini de elde ettiler.

Asıl soru, ikilinin arasının nasıl olacağı. Eski takım arkadaşı Sergio Perez ile ciddi sorunlar yaşayan Ocon, yıllardır küs oldukları çocukluk arkadaşı Gasly'den ziyade Mick Schumacher'i tercih ediyordu ve takımın tercihine pist üstünde nasıl bir tepki vereceği meçhul.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Gasly için dokuz yıldır kariyerini destekleyen Red Bull ile ilişkisi de böylelikle sona erecek.

2013 sezonunda Red Bull akademisine katılan ve 2016'da GP2 (yeni ismiyle F2) şampiyonluğuna ulaşmasının ardından 2017 sezonunun sonlarına doğru Toro Rosso ile F1'e giriş yapan Gasly, 2019 sezonunda ise ana takıma yükseltilmişti.

Ancak takım arkadaşı Max Verstappen'den ciddi fark yiyen Gasly, sadece 12 yarışın ardından Toro Rosso'ya geri gönderilmişti.

Bu olayın ardından sürekli kendini geliştiren ve birçok konuda gridin en elit pilotlarından birine dönüşen Gasly, toplam 91 yarışlık Toro Rosso/AlphaTauri macerasından geriye 1 galibiyet ve 3 podyum bıraktı.

Sezon başında hedefini Red Bull'a dönüş olarak belirleyen Fransız pilot, takımın Sergio Perez ile 2024 sezonuna kadar sözleşme uzatmasının ardından farklı bir gelecek düşünmeye başlamıştı, dolayısıyla yolların ayrılması her iki taraf için de mantıklı bir karar olarak yorumlanıyor.

Yeni takımıyla ilgili konuşan Gasly, "Alpine ailesine katılmaktan ve F1 kariyerimde yeni bir aşamaya geçmekten ötürü büyük mutluluk duyuyorum Fransız kökenli bir takım için yarışmak çok özel bir hissiyat."

"Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Alpine'e karşı yarıştığım için Alpine'in güçlü yönlerini biliyorum, sahip oldukları hırs ve kaydettikleri gelişme kesinlikle etkileyici."

"Birlikte geçirdiğimiz dokuz yıllık yolculuğun sonuna geldiğimiz için Red Bull'a teşekkür etmek istiyorum. Onların güveni ve desteği sayesinde bir Formula 1 pilotu oldum ve AlphaTauri ile son yıllarda başardıklarımız çok özeldi."

"Artık geleceğe bakıyorum, podyum mücadelesi vermek ve nihayetinde Alpine'in gelecekte vereceği şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunmak için tüm deneyimlerimden faydalanmak istiyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, 1st position, takes victory to the delight of his team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images