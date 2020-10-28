Resmi: Gasly, 2021'de AlphaTauri'de devam edecek!

2019'da Red Bull Racing adına yarışan ancak sene ortasında yerini Alexander Albon'a kaptıran Gasly, eski takımı Toro Rosso'ya dönüş yapmıştı.

Bu sene AlphaTauri olan takımda devam eden ve İtalya GP'deki sürpriz zaferi dahil birçok güçlü sonuç alan Gasly'nin gelecek sene için bir anlaşması bulunuyordu.

Gasly'nin güçlü performanslarının ardından Red Bull'a geçebileceği düşünülse de, Red Bull bu ihtimalin önünü erkenden kapattı.

Son dönemde Gasly'nin Renault ile görüşüyor olabileceği iddialar arasındaydı ancak Red Bull, Fransız sürücüyü bünyesinde tutmaya devam etme kararı alarak gelecek sene için bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Bugün AlphaTauri'den yapılan açıklamada Gasly'nin 2021'de takım adına mücadeleye devam edeceği duyuruldu.

Takımın ikinci pilotunun kim olacağı henüz bilinmiyor. Şu anda Daniil Kvyat takım adına yarışıyor ancak onun yeri Formula 2'de mücadele eden Yuki Tsunoda ve Red Bull'dan gönderilme ihtimali bulunan Albon nedeniyle tehlike altında.