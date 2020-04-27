Resmi: Fransa GP iptal edildi

Fransız hükümeti, bu ayın başında koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları önlemleri en az bir ay daha uzatacağını açıklamıştı ve Formula 1 yarışının geleceği şüphe altındaydı.

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halka açık etkinlik ve toplantı yasağının "Temmuz ortasına" kadar devam edeceğini duyururken, 28 Haziran'da, Paul Ricard'da planlandığı gibi devam etmesi pek de mümkün değildi.

Yarışın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyordu. Ancak organizatörler, pazartesi günü yaptıkları açıklama ile Fransa Grand Prix'inin resmi olarak iptal edildiğini doğruladılar.

Açıklamada, "2020 Fransa GP'sini devam ettirmenin imkansız olduğunu açıklamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. #SummerRace'i hep birlikte yaşamak için gelecek yıla kadar beklememiz gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu, şimdiye kadar ertelenmeyen 5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'sinin beklendiği üzere takvimdeki en erken yarış olduğu anlamına geliyor.