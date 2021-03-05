Resmi: Portekiz, 2021 F1 takvimine dahil oldu

Çin yarışının iptal edilmesi ve Avustralya GP'nin yıl sonuna ertelenmesiyle, 2 Mayıs tarihinde bir boşluk açılmıştı.

Motorsport.com, haftalar önce bu boşluğa Portekiz'in geleceğini öğrenmişti ve takımlar, F1 Komisyonu toplantısında takvimdeki bu tek yarışlık boş yer için Portekiz'le görüşüldüğü konusunda bilgilendirildiler.

Şimdi, Portekiz ve Formula 1 arasında görüşülen anlaşma taraftalar tarafından kabul edildi ve Portekiz'in takvimdeki yeri resmileşti.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Formula 1'in, geçen yılki yarışın büyük başarısının ardından yeniden Portimao'da yarış düzenleyeceğini açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

“Organizatöre ve Portekiz Hükümetine, bizi bu noktaya getirme konusundaki sıkı çalışmaları ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

“2021 sezonu hakkında son derece emin ve heyecanlıyız. Geçen yıl 17 yarışı güvenli bir şekilde yapabileceğimizi ve milyonlarca taraftarımıza, zor bir dönemde heyecan verici yarışlar sunabileceğimizi gösterdik."

“Taraftarları bu sezon Portimao'da yeniden güvenli şekilde ağırlayabilmeyi umut ediyoruz ve organizatörlerle beraber bu plan üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bu yılki yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağı, ilerleyen haftalardaki duruma bağlı olarak belli olacak.

Böylelikle 2021 takvimi resmi olarak tamamlanmış oldu. Sezon Bahreyn'de başlayacak ve uzun 23 yarışlık takvim 12 Aralık'ta Abu Dhabi'de sona erecek.

2021 Formula 1 takvimi:

Tarih Yarış Pist 28 Mart Bahreyn GP Sakhir 18 Nisan

Emilia Romagna GP Imola 2 Mayıs Portekiz GP Portimao 9 Mayıs İspanya GP Barcelona 23 Mayıs Monako GP Monako 6 Haziran Azerbaycan GP Bakü 13 Haziran Kanada GP Montreal 27 Haziran Fransa GP Paul Ricard 4 Temmuz Avusturya GP Spielberg 18 Temmuz Britanya GP Silverstone 1 Ağustos Macaristan GP Budapeşte 29 Ağustos Belçika GP Spa-Francorchamps 5 Eylül

Hollanda GP Zandvoort 12 Eylül İtalya GP Monza 26 Eylül Rusya GP Sochi 3 Ekim

Singapur GP Singapur 10 Ekim Japonya GP Suzuka 24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri GP Austin 31 Ekim Mexico City GP Meksika 7 Kasım Sao Paulo GP São Paulo 21 Kasım Avustralya GP Melbourne 5 Aralık

Suudi Arabistan GP Cidde 12 Aralık Abu Dhabi GP Abu Dabi