Resmi: Portekiz, 2021 F1 takvimine dahil oldu
Formula 1 yönetimi, Portekiz'in 2021 Formula 1 takvimindeki yerinin kesinleştiğini açıkladı. Böylelikle resmi 2021 takvimi belirlenmiş oldu.
Çin yarışının iptal edilmesi ve Avustralya GP'nin yıl sonuna ertelenmesiyle, 2 Mayıs tarihinde bir boşluk açılmıştı.
Motorsport.com, haftalar önce bu boşluğa Portekiz'in geleceğini öğrenmişti ve takımlar, F1 Komisyonu toplantısında takvimdeki bu tek yarışlık boş yer için Portekiz'le görüşüldüğü konusunda bilgilendirildiler.
Şimdi, Portekiz ve Formula 1 arasında görüşülen anlaşma taraftalar tarafından kabul edildi ve Portekiz'in takvimdeki yeri resmileşti.
F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Formula 1'in, geçen yılki yarışın büyük başarısının ardından yeniden Portimao'da yarış düzenleyeceğini açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
“Organizatöre ve Portekiz Hükümetine, bizi bu noktaya getirme konusundaki sıkı çalışmaları ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyoruz."
“2021 sezonu hakkında son derece emin ve heyecanlıyız. Geçen yıl 17 yarışı güvenli bir şekilde yapabileceğimizi ve milyonlarca taraftarımıza, zor bir dönemde heyecan verici yarışlar sunabileceğimizi gösterdik."
“Taraftarları bu sezon Portimao'da yeniden güvenli şekilde ağırlayabilmeyi umut ediyoruz ve organizatörlerle beraber bu plan üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Bu yılki yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağı, ilerleyen haftalardaki duruma bağlı olarak belli olacak.
Böylelikle 2021 takvimi resmi olarak tamamlanmış oldu. Sezon Bahreyn'de başlayacak ve uzun 23 yarışlık takvim 12 Aralık'ta Abu Dhabi'de sona erecek.
2021 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Yarış
|Pist
|28 Mart
|Bahreyn GP
|Sakhir
|18 Nisan
|Emilia Romagna GP
|Imola
|2 Mayıs
|Portekiz GP
|Portimao
|9 Mayıs
|İspanya GP
|Barcelona
|23 Mayıs
|Monako GP
|Monako
|6 Haziran
|Azerbaycan GP
|Bakü
|13 Haziran
|Kanada GP
|Montreal
|27 Haziran
|Fransa GP
|Paul Ricard
|4 Temmuz
|Avusturya GP
|Spielberg
|18 Temmuz
|Britanya GP
|Silverstone
|1 Ağustos
|Macaristan GP
|Budapeşte
|29 Ağustos
|Belçika GP
|Spa-Francorchamps
|5 Eylül
|Hollanda GP
|Zandvoort
|12 Eylül
|İtalya GP
|Monza
|26 Eylül
|Rusya GP
|Sochi
|3 Ekim
|Singapur GP
|Singapur
|10 Ekim
|Japonya GP
|Suzuka
|24 Ekim
|Amerika Birleşik Devletleri GP
|Austin
|31 Ekim
|Mexico City GP
|Meksika
|7 Kasım
|Sao Paulo GP
|São Paulo
|21 Kasım
|Avustralya GP
|Melbourne
|5 Aralık
|Suudi Arabistan GP
|Cidde
|12 Aralık
|Abu Dhabi GP
|Abu Dabi
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|Editör
|Kemal Şengül