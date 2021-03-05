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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Portekiz, 2021 F1 takvimine dahil oldu

Ekleyen:
, Editör

Formula 1 yönetimi, Portekiz'in 2021 Formula 1 takvimindeki yerinin kesinleştiğini açıkladı. Böylelikle resmi 2021 takvimi belirlenmiş oldu.

Resmi: Portekiz, 2021 F1 takvimine dahil oldu

Çin yarışının iptal edilmesi ve Avustralya GP'nin yıl sonuna ertelenmesiyle, 2 Mayıs tarihinde bir boşluk açılmıştı.

Motorsport.com, haftalar önce bu boşluğa Portekiz'in geleceğini öğrenmişti ve takımlar,  F1 Komisyonu toplantısında takvimdeki bu tek yarışlık boş yer için Portekiz'le görüşüldüğü konusunda bilgilendirildiler.

Şimdi, Portekiz ve Formula 1 arasında görüşülen anlaşma taraftalar tarafından kabul edildi ve Portekiz'in takvimdeki yeri resmileşti.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, "Formula 1'in, geçen yılki yarışın büyük başarısının ardından yeniden Portimao'da yarış düzenleyeceğini açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

“Organizatöre ve Portekiz Hükümetine, bizi bu noktaya getirme konusundaki sıkı çalışmaları ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

“2021 sezonu hakkında son derece emin ve heyecanlıyız. Geçen yıl 17 yarışı güvenli bir şekilde yapabileceğimizi ve milyonlarca taraftarımıza, zor bir dönemde heyecan verici yarışlar sunabileceğimizi gösterdik."

“Taraftarları bu sezon Portimao'da yeniden güvenli şekilde ağırlayabilmeyi umut ediyoruz ve organizatörlerle beraber bu plan üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bu yılki yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağı, ilerleyen haftalardaki duruma bağlı olarak belli olacak.

Böylelikle 2021 takvimi resmi olarak tamamlanmış oldu. Sezon Bahreyn'de başlayacak ve uzun 23 yarışlık takvim 12 Aralık'ta Abu Dhabi'de sona erecek.

2021 Formula 1 takvimi:

Tarih Yarış Pist
28 Mart Bahreyn Bahreyn GP Sakhir
18 Nisan
 İtalya Emilia Romagna GP Imola
2 Mayıs Portekiz Portekiz GP Portimao
9 Mayıs ispanya İspanya GP Barcelona
23 Mayıs Monako Monako GP Monako
6 Haziran Azerbaycan Azerbaycan GP Bakü
13 Haziran Kanada Kanada GP Montreal
27 Haziran Fransa Fransa GP Paul Ricard
4 Temmuz Avusturya Avusturya GP Spielberg
18 Temmuz Birleşik Krallık Britanya GP Silverstone
1 Ağustos Macaristan Macaristan GP Budapeşte
29 Ağustos Belçika Belçika GP Spa-Francorchamps
5 Eylül
 Hollanda Hollanda GP Zandvoort
12 Eylül İtalya İtalya GP Monza
26 Eylül Rusya Federasyonu Rusya GP Sochi
3 Ekim
 Singapur Singapur GP Singapur
10 Ekim Japonya Japonya GP Suzuka
24 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri GP Austin
31 Ekim Meksika Mexico City GP Meksika
7 Kasım Brezilya Sao Paulo GP São Paulo
21 Kasım Avustralya Avustralya GP Melbourne
5 Aralık
 Suudi Arabistan Suudi Arabistan GP Cidde
12 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi GP Abu Dabi
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Editör Kemal Şengül

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