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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Formula 1, Ağustos ayındaki yaz arasını Mart/Nisan aylarına aldı!

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Resmi: Formula 1, Ağustos ayındaki yaz arasını Mart/Nisan aylarına aldı!
Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 16:20

Formula 1, 2020 yaz arasını daha önce belirtildiği üzere Mart/Nisan aylarıan aldığını doğruladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Hollanda GP

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30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
43 gün
Seans Tarih
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 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
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12:00
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