Resmi: Formula 1, Ağustos ayındaki yaz arasını Mart/Nisan aylarına aldı!
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Formula 1, 2020 yaz arasını daha önce belirtildiği üzere Mart/Nisan aylarıan aldığını doğruladı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Resmi: Formula 1, Ağustos ayındaki yaz arasını Mart/Nisan aylarına aldı!
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Yarış merkezi
30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
43 gün
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4 Haz - 7 HazBiletler
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11 Haz - 14 HazBiletler
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25 Haz - 28 HazBiletler
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