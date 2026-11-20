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Resmi: Formula 1, 2030'da V8 motora geçişi kabul etti!
FIA, Formula 1 yönetimi, takımlar ve güç ünitesi üreticileri, 2030 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni güç ünitesi teknik çerçevesi üzerinde oy birliğiyle anlaşmaya vardı. Yeni dönemin merkezinde 2,1 litrelik turbo beslemeli V8 motorlar yer alacak.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 18:47
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, race start
Fotoğraf: Srinivasa Krishnan
Formula 1'de V8 motorlara dönüş yolunda önemli bir aşama geride bırakıldı. FIA'nın yaptığı açıklamaya göre, 2030 sezonundan itibaren uygulanması planlanan yeni güç ünitesi teknik çerçevesi konusunda FIA, FOM, takımlar ve motor üreticileri oy birliğiyle uzlaşmaya vardı.
FIA tarafından sunulan çerçevenin merkezinde 2,1 litrelik turbo beslemeli V8 motor bulunuyor. Yeni motor mimarisinde mevcut güç ünitelerinin bazı geometrik özelliklerinin korunması öngörülürken temel hedef, günümüzde kullanılan karmaşık güç ünitelerine kıyasla daha basit, daha hafif ve daha düşük maliyetli bir yapı oluşturmak.
Yeni dönemde hibrit sistemlerin kullanımının sınırlandırılması ve gelişmiş sürdürülebilir yakıt teknolojilerinin ön plana çıkarılması planlanıyor. FIA, bu yaklaşımın pilotların daha fazla atak yapabildiği yarışlara zemin hazırlamasını, taraftarların özlediği motor sesini geri getirmesini ve sportif mücadeleyi daha çekici hale getirmesini hedefliyor.
Daha hafif araçlar ve pilot becerisine daha fazla vurgu
Değişiklik yalnızca güç üniteleriyle sınırlı kalmayacak. FIA'nın planına göre V8 motorların kullanılacağı yeni dönemde şasi kuralları da daha hafif ve çevik araçlar ortaya çıkaracak şekilde düzenlenecek.
Bu yaklaşımın temel amaçlarından biri, araçların pilot becerisine daha fazla önem veren bir yapıya kavuşması ve pist üstü mücadelelerin yakınlaşması.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, anlaşmanın Formula 1'in geleceğini şekillendirme açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
“Bu anlaşma, Formula 1'in geleceğini şekillendirme konusunda önemli bir dönüm noktası. Başından beri hedefim, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü konumumuzu korurken taraftarlarımız için daha rekabetçi ve daha heyecan verici bir spor ortaya çıkarmaktı."
"V8 motorların geri dönüşü, şampiyonanın DNA'sıyla yeniden buluşmak için bir fırsat sunuyor. Dünya genelindeki taraftarların sevdiği motor sesini, heyecanı ve saf yarış ruhunu geri getirecek. Vizyonumuz açık: Daha hafif, daha basit ve daha uygun maliyetli araçlar üretmek ve rekabetin merkezine pilot becerisini yerleştirmek."
"İş birliği yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli bir adım ve sporumuz için mümkün olan en iyi geleceği birlikte çalışarak nasıl oluşturabileceğimizi gösteriyor.”
Nihai düzenlemeler için gözler FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde
2030 güç ünitesi çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılmış olsa da süreç henüz tamamlanmış değil. Bir sonraki aşamada nihai teknik düzenlemelerin gelecek ay Şanghay'da gerçekleştirilecek FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısına sunulması planlanıyor.
FIA ayrıca açıklanan tüm düzenleme değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayından geçmesi gerektiğini belirtti.
Dolayısıyla 2,1 litrelik turbo V8 motorların 2030 sezonunda kullanılması konusunda taraflar arasında ortak bir çerçeve oluşturulmuş durumda. Ancak nihai teknik kuralların kesinleşmesi için Konsey onayı bekleniyor.
Fakat bu onay artık formaliteden ibaret gibi görünüyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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