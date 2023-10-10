Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Formula 1, Pirelli'nin 2025-2027 sezonları için düzenlenen lastik ihalesini kazandığını ve sporun tek lastik tedarikçisi olmaya devam edeceğini duyurdu.
F2 ve F3 serilerine lastik tedariğini de içeren son kontrat, 2025-27 yılları arasını kapsayacak ve 2028 için de devam opsiyonu olacak.
İhale süreci Mart ayında başlarken, Pirelli dışında Bridgestone de spora giriş başvuruda bulundu. Bunun sonucunda iki taraf, kapsamlı bir F1 programı hazırladı.
Her iki şirket de FIA'dan onay aldı ve bir sonraki aşamaya geçerek F1'le görüşmelere başladı.
Bridgestone'un mali açıdan önemli bir teklif sunduğu biliniyor, ancak sonunda F1 CEO'su Stefano Domenicali ve Liberty Media, Pirelli'nin teklifini kabul etmeyi tercih etti. Bu seçim kısa süre önce Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.
Süreç bu kez daha zordu çünkü F2 ve F3'ün tek bir pakette toplanması gerekiyordu. Ayrıca Pirelli, F1'in 2030 için belirlediği "sıfır karbon" politikası için sürdürülebilirlik anlamında kapsamlı bir proje sunmalıydı.
Sonuç olarak 2024 yılından itibaren tüm Pirelli F1 lastikleri Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) tarafından sertifikalandırılacak.
Pirelli tyres
Fotoğraf: Erik Junius
Eğer 2028 opsiyonu da kullanılırsa Pirelli, 18 yıl boyunca F1'in tek lastik tedarikçisi olacak.
Bugün yapılan resmi açıklamada bu konuya değinilmese de, sözleşmenin muhtemelen son sözleşme olacağı söyleniyor.
Domenicali şöyle konuştu: "2011 yılında spora geri döndüğünden beri Pirelli, bizim için çok değerli bir partner oldu. Bu süreçte F1'i yeni nesil teknoloji ve teknik düzenlemelerle destekleyip, taraftarlarımız için harika yarışlar sağlayabilecek lastikler sundu."
"Şirketin kaliteye ve yeniliğe olan bağlılığının yanı sıra, sporumuz hakkındaki derin bilgisi, 2026'daki yeni kural döngüsüne yaklaşırken bizim için hayati önem taşıyacak."
"Ayrıca Pirelli'nin FSC sertifikasıyla kanıtlanan sürdürülebilirlik çalışmaları, Net Sıfır 2030 hedefimize doğru birlikte çalışmaya devam etmemizi sağlayacak."
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de kararda sürdürülebilirliğin rolünü vurguladı.
"Uzun yıllardır motor sporlarının en üst seviyesinde faaliyet gösteren Pirelli'nin, dünya arenasında yenilik ve mükemmellik sunmaya devam edeceğine eminim."
"F1, lastik tedarikçileri için benzersiz bir mücadeledir ve Pirelli bu inanılmaz araçların aşırı taleplerini karşılayan lastikler üretme konusunda büyük bir kararlılık göstermiştir."
"Önümüzdeki yıllarda, hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından çalışmalar devam edecek ve Pirelli, bu hedeflerin her ikisi için de güçlü taahhütlerde bulundu."
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