Resmi: Fittipaldi, Haas'ın yedek ve test pilotu olmaya devam edecek

Miami doğumlu Brezilyalı pilot, son iki yılda Haas'ın yedek pilotluğunu yaparken, son üç yılın tamamında Haas'ın Formula 1 aracını test etti.

Geçen yılın sonunda (Romain Grosjean'ın yaptığı kaza sonrası son iki yarışa katılamamasından ötürü) Haas'la ilk F1 yarışına çıkan genç sürücü, her iki yarışta da finiş görerek oldukça başarılı bir iş yapmış oldu.

Şimdi genç Brezilyalı pilotun, yeni sezonda takımın hem test hem de yedek pilotu olmaya devam edeceği duyuruldu.

Fittipaldi, yedek pilotun son derece önemli olduğu COVID-19 döneminde, Mick Schumacher veya Nikita Mazepin'in hastalanması halinde direksiyona geçen isim olacak.

Takım patronu Günther Steiner, "Pietro Fittipaldi ile olan ilişkimizi devam ettireceğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Test ve yedek pilotluk rolü, kısa bir süre içinde aracı sürmek için çağrılabileceğiniz anlamına geliyor ve bu durum 2020'nin sonunda Bahreyn yarışında Pietro için yaşandı."

"Hazırlanmak için çok az zamana sahip olmasına ve VF-20'yi daha önce test etmemesine rağmen bizim için sağlam bir iş çıkardı. O an sabırlı olduğunu kanıtladı ve nihayetinde yapması istenen şeyi yaptı: Bahreyn ve Abu Dhabi'de aracı finişe getirdi."

"Pietro ile çalışmayı ve yıl boyunca onu tekrar aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Fittipaldi, "Haas F1 Takımı ile üçüncü yılımı geçireceğim için çok mutluyum. Gene (Haas) ve Günther'e (Steiner) bana bir kez daha fırsat verdikleri için minnettarım."

"Bu mühendislerle birkaç yıldır çalışıyorum ve gerçekten Haas'ta ailemdeymiş gibi hissediyorum. Takımla çalışmaya devam edebilmek benim için büyük bir zevk."

"Geçen yıl katıldığım iki yarış, daha fazla deneyim kazanmama yardımcı oldu ve şimdi takıma daha fazla katkıda bulunabileceğime eminim. Yeni sezonu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Haas ile ilişkimi sürdürmek ve Mart ayında Bahreyn'de yeniden onlarla beraber olmak için heyecanlıyım." dedi.