Formula 1 Las Vegas GP

Resmi: FIA, yarış kararlarındaki tutarlılığı artırmak amacıyla hakem sistemini değiştiriyor

Formula 1'de karar tutarlılığını artırmayı hedefleyen FIA, 2027 sezonundan itibaren kademeli olarak tam zamanlı yarış hakemliği sistemine geçeceğini duyurdu.

Ronald Vording Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 08:00

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Formula 1 padokunda uzun süredir tartışma konusu olan hakem kararlarındaki tutarsızlığı gidermek amacıyla FIA, önemli bir adım atıyor. Perşembe günü yapılan resmî açıklamaya göre federasyon, 2027 sezonunda başlayacak ilk aşamayla kademeli olarak tam zamanlı yarış hakemleri görevlendirmeye başlayacak.

İşe alım süreci 2027 yılında başlayacak olan sistemde, zaman içinde 12 ila 15 tam zamanlı hakemden oluşan kalıcı bir kadro kurulması hedefleniyor. Mevcut yarı zamanlı hakemler ve eski yarış pilotlarından oluşan pilot hakemler her yarış hafta sonunda sürece dahil olmaya devam ederken, tam zamanlı ekip onlara eşlik edecek.

Tam zamanlı hakemler yalnızca yarış hafta sonlarında değil, yarış aralarında da aktif görev alacak. Bu hakemler, kurallarda netleştirilmesi gereken alanları tespit ederek sportif yönetmeliklerdeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacak ve yeni FIA görevlilerinin eğitiminde aktif rol oynayacak.

Yarış startı

Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images

Mevcut gönüllü ve dönüşümlü sistemin ötesine geçen sistemi değerlendiren FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, şunları söyledi: "FIA hakemlik sisteminde yapılan bu son büyük değişiklik motor sporlarında karar alma süreçleri, adalet ve dürüstlük konularında en yüksek standartları sunma kararlılığımızı yansıtıyor.”

“Tam zamanlı hakemlerin işe alınması, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda özel bir hakemlik ekosistemi kurma yönündeki hedefimize yönelik önemli bir adımdır ve aynı zamanda sporumuzun geleceğine yapılmış bir yatırımdır.”

“Bu gelişme, hakemlik yapımız içinde daha fazla uzmanlık ve süreklilik oluşturmamıza yardımcı olacak. Yönetmelikleri gözden geçirme ve geliştirme yeteneğimizi güçlendirecek, gelecekteki görevlilerin gelişimini destekleyecek ve tüm şampiyonalarımızda en yüksek tutarlılık standartlarını sağlayacaktır."

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- Motorsport.com Ekibi

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