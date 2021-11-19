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Formula 1 / Katar GP Haberler

Resmi: FIA, Verstappen olayının yeniden incelenmesi talebini reddetti!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında Brezilya'da yaşanan olayın tekrar incelenmesi yönünde gelen talebi reddetti.

Resmi: FIA, Verstappen olayının yeniden incelenmesi talebini reddetti!

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Vasseur, Giovinazzi'nin F1'in "acımasız" olduğuna dair yorumlarından memnun değil
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