Formula 1 / Katar GP Haberler
Resmi: FIA, Verstappen olayının yeniden incelenmesi talebini reddetti!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
FIA, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında Brezilya'da yaşanan olayın tekrar incelenmesi yönünde gelen talebi reddetti.
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Resmi: FIA, Verstappen olayının yeniden incelenmesi talebini reddetti!
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