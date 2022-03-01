Resmi: FIA, Rus sürücülerin "tarafsız bayrakla" yarışmasına izin verdi!

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Açıklama, Rus sürücülerin FIA onaylı etkinliklerde yarışmaya devam edecekleri fakat sadece tarafsız ve FIA bayrağı altında yarışacakları anlamına geliyor.

Bu konudaki karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi kararının ardından salı günü acil şekilde toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından alındı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, tüm Rus yarışmacıların etkinliklerden men edilmesi için çağrı yapmıştı. Fakat FIA, bu kadar ileri gitmemeye karar verdi.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Rus ve Belaruslu sürücüler, bireysel yarışmacılar ve yetkililer, FIA'nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkelerine özel olarak bağlı kalmaları ve bunlara uymaları koşuluyla, yalnızca tarafsız statüde ve FIA ​​bayrağı altında yarışmalara katılabilecekler." denildi.

FIA, bir sonraki duyuruya kadar bu kuralların geçerli olacağını açıkladı.

Bununla birlikte FIA, bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus'ta hiçbir etkinlik gerçekleştirilmeyeceği ve herhangi bir FIA etkinliğinde bu ülkelerin bayrağına, sembolüne veya marşına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Böylelikle Rusya ve Belarus'un ulusal sembolleri, renkleri, bayrakları ve marşları FIA tarafından düzenlenen yarışmalardan men edilmiş oldu.

FIA ayrıca, daha önce F1 tarafından "mevcut şartlarda gerçekleşmeyeceği açıklanan" 2022 Rusya Grand Prix'sini de resmen iptal etti. Bu yetkiye sadece FIA sahipti.

FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere FIA, Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şok içerisinde takip ediyor. Mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm getirilmesini umuyorum."

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyoruz ve düşüncelerimiz Ukrayna'daki bu olaylardan zarar gören insanlarla beraber."

FIA, Motor Sporları Oyunları gibi uluslararası veya bölgesel etkinliklerde, hiçbir Rus veya Belarus milli takımına izin vermeyeceğini de doğruladı.

FIA Komisyonu'ndaki Rus ve Belaruslu üyelerinin de geçici olarak görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

Rus sürücülerin yarışmaya devam etmesine izin verme kararı, Haas F1 pilotu Nikita Mazepin'in teorik olarak gridde kalacağı anlamına geliyor. Ancak takımdaki varlığı, büyük oranda Uralkali'ye bağlı olduğu için, durumu görünenden daha karmaşık.

Haas F1 sözcüsü, Motorsport.com'un talebine rağmen şu noktada yorum yapmayacağını belirtti.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images