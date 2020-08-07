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Formula 1 / Son dakika

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

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Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 09:03

FIA, Renault'nun düzenlediği protestoları kabul etti ve Racing Point'e hem puan silme hem de para cezası verdiğini açıkladı.

Renault, Steiermark Grand Prix'sinin ardından Racing Point RP20'nin 2019'da şampiyon olan Mercedes W10'a benzerliğini protesto etmişti. Sonrasınca Macaristan GP'de de bir başka protesto daha yapıldı. Son olarak Silverstone'da bu protestolardan üçüncüsü gerçekleşti.

Renault, Racing Point araçlarının fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullandığı tasarıma çok benzediğini ve hatta aynı olduğunu iddia ediyordu. Bu parçalar 2020 F1 kurallarına göre her takım tarafından tasarlanmak ve üretilmek zorundaydı.

Silverstone'da gerçekleştirilecek antrenman seansı öncesinde FIA, Renault ve Racing Point arasındaki davaya dair kararını açıkladı.

FIA, yaptığı açıklamada Renault'nun fren kanallarına karşı yaptığı protestoyu onayladı ve Racing Point'e hem 15 puan silme hem de 400 bin euro para cezası verdi.

Cuma sabahı FIA tarafından yapılan açıklamaya göre hakemler, Racing Point'in fren kanalı tasarımının F1 tasarım kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardılar.

FIA, Racing Point'in fren kanalı tasarımının "ana tasarımcısının" Mercedes olduğuna hükmetti ve Racing Point'in bu tasarımı kullanarak kuralları çiğnediğini doğruladı.

Takıma iki farklı ceza verildi.

Bunlardan ilki, Steiermark GP için araç başına 7.5 puan silme cezasıydı. Bu, toplamda 15 puan kaybettikleri anlamına geliyor.

Macaristan ve Britanya GP için puan silme cezası verilmedi. Bunun yerine her iki yarış içinde birer kınama cezası verildi.

Ayrıca toplamda 400 bin euro gibi bir para cezası verildi.

FIA, yaptığı açıklamada Racing Point'in fren kanallarını sıfırdan tasarladığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini de doğruladı.

Racing Point'in 6 Ocak'ta Mercedes'in 2019 fren kanalının tamamını teslim aldığı ortaya çıktı.

FIA, Racing Point'in mevcut ön fren kanalı tasarımının, takımın geçen yıl yarıştığı tasarımın bir evrimi olduğunu kabul etse de, RP20'nin arka fren kanalı konseptinin Mercedes'in ürettiği tasarıma dayandığı sonucuna vardı.

FIA tarafından yapılan açıklamada RP'nin arka fren kanallarının 2019'da RP19'da kullanılmadığını ve bu tasarımın ana tasarımcısının Mercedes olduğuna yer verildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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