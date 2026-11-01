Formula 1 Meksika GP
Resmi: FIA, Meksika GP’ye özel pist sınırları kuralı uygulayacak
Meksika GP Hakem Kurulu, ilk viraj karmaşasında pist dışına çıkan pilotların avantaj elde etmeseler bile sert yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 1 Kas 2026 09:30
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FIA Logo
Fotoğraf: Alessio Morgese
FIA, geçtiğimiz yıl Meksika Grand Prix'sinin startında yaşanan kaosun bir benzerini önlemek adına pist sınırları konusunda katı kurallar uygulanacağını açıkladı. 2025 Meksika GP’nin startında Charles Leclerc ve Max Verstappen'in ilk virajda çimlerin üzerinden geçip cezasız kalmasının ardından George Russell tepki göstermiş, olayla ilgili şikayetlerini “anlam veremiyorum” diyerek ifade etmişti.
FIA Hakem Kurulu, pazar günkü yarış öncesinde yayımladığı resmi kararla, start anında ve güvenlik aracı sonrası yeniden başlayan ilk turlarda 1-3 ve 4-6. virajlar arasında pist dışına çıkan pilotların avantaj elde etmeseler bile öyle sayılacaklarını bildirdi. Pilotlara haksız elde ettikleri pozisyonları geri vermeleri için süre sınırları getiren federasyon, yarışın kaderini değiştirebilecek bir hamleye imza attı.
Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Hakem Kurulu'nun tüm takımlara ilettiği yeni yönergede şunlar duyuruldu: "Bu yarışa özel olarak geçerli olmak üzere, 1. turda ve her türlü yeniden başlama etabının ilk turunda, 1 ile 3 ve 4 ile 6. virajlar arasında mücadele eden tüm araçlar varsayılan olarak hem hücum hem de savunma pozisyonunda kabul edilecektir.”
“Dolayısıyla mevcut kurallar doğrultusunda, bu bölgelerde pist dışına çıkan ve arkasındaki yakın mesafedeki araca veya araçlara karşı pozisyonunu koruyan herhangi bir aracın kalıcı bir avantaj elde ettiği değerlendirilebilecektir.”
“1 ile 3. virajlar arasında pist dışına çıkan pilotlar, kalıcı bir avantaj elde etmiş sayılmamak adına en geç 4. viraja kadar ilgili pozisyonu arkadaki araca geri vermek zorundadır.”
“4 ile 6. virajlar arasında pisti dışına çıkan araçlar içinse pozisyonu geri verme süresi en geç 12. viraj olarak belirlenmiştir. Arkadaki aracın bu kural kapsamında yeterince yakın olup olmadığına doğrudan hakemler karar verecektir."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
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