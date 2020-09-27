Resmi: FIA, Hamilton'a verilen ceza puanını geri çekti!

Hamilton, Sochi'de gerçekleştirilen yarış öncesinde izin verilmeyen bir noktada kalkış antrenmanı yaptığı için 10 saniye zaman cezası almıştı.

Mercedes pilotu cezayı yarış içerisinde çekti ve takım arkadaşı Valtteri Bottas yarışı kazanırken, İngiliz pilot üçüncü oldu.

Hamilton ayrıca olaylardan ötürü iki ceza puanı da almıştı ve toplam ceza puanı 10'a yükselmişti. Eğer iki ceza puanı daha alsaydı bir yarıştan men edilecekti.

Ancak FIA hakemleri bir U dönüşü yaptı ve Hamilton'a verilen ceza puanını kaldırdı. Bunun yerine Mercedes'e 25 bin euro para cezası verildi.

Hakemler tarafından yayınlanan bültende, Hamilton'ın yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığına ancak buna takımın verdiği bilginin sebep olduğuna yer verildi.

Bu sonuca varılmadan önce takım ve sürücü arasındaki tüm ses kayıtları dinlendi. Sonuç olarak da hakemler ceza puanını kaldırdı ve takıma hatalı bilgi için 25 bin euro para cezası verdi.

Hamilton şimdi sekiz ceza puanına sahip ve bu sekiz ceza puanından ikisi Türkiye GP'de düşecek.