Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Haas, Amerika Grand Prix'sinin ardından 6. virajda bazı isimlerin birden fazla kez pist limitlerini aşmasına rağmen ceza almadığını tespit etmişti.

Bunun için hem araç üstü görüntülerini hem de farklı açıları yakından inceleyen Amerikalı ekip, yarışın sonuçlarını protesto etti.

FIA durumu not etti ve Haas'ın yanı sıra, ihlal yaptığı iddia edilen Red Bull, Aston Martin ve Williams temsilcilerini görüşmeye çağırdı.

Davanın ilerleyebilmesi için Haas'ın sunduğu kanıtların, daha önce görülmemiş "geçerli" kanıtlar olması gerekiyordu.

Sonucun başlangıçta 8 Kasım'da açıklanması planlanıyordu ancak hakemlerin yeni kanıtları incelemek ve değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyması nedeniyle bir gün ertelendi.

Görüşmeye Ayao Komatsu [Haas], Mike Krack [Aston Martin], Jonathan Wheatley [Red Bull] ve Nikolas Tombazis katıldı.

Yapılan inceleme sonrası, kanıtları yeterli bulmayan hakemler, Amerikalı ekibin itirazını reddettiler. Açıklamaya göre bu kanıtlar o dönem kararlar alındığında FIA'nın elinde zaten vardı ve cezalık bir durum yoktu.

FIA'nın aldığı kararla, 2023 Amerika GP'nin sonucu kesinleşmiş oldu.