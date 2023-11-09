Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Haas'ın Amerika GP'de pist limitlerini ihlal eden bazı sürücülere ceza verilmediğine yönelik yaptığı protesto, yarış hakemleri tarafından yapılan inceleme sonrası reddedildi. Böylelikle yarış sonucu değişmemiş oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Yarış başlangıcı

Haas, Amerika Grand Prix'sinin ardından 6. virajda bazı isimlerin birden fazla kez pist limitlerini aşmasına rağmen ceza almadığını tespit etmişti.

Bunun için hem araç üstü görüntülerini hem de farklı açıları yakından inceleyen Amerikalı ekip, yarışın sonuçlarını protesto etti.

FIA durumu not etti ve Haas'ın yanı sıra, ihlal yaptığı iddia edilen Red Bull, Aston Martin ve Williams temsilcilerini görüşmeye çağırdı.

Davanın ilerleyebilmesi için Haas'ın sunduğu kanıtların, daha önce görülmemiş "geçerli" kanıtlar olması gerekiyordu.

Sonucun başlangıçta 8 Kasım'da açıklanması planlanıyordu ancak hakemlerin yeni kanıtları incelemek ve değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyması nedeniyle bir gün ertelendi.

Görüşmeye Ayao Komatsu [Haas], Mike Krack [Aston Martin], Jonathan Wheatley [Red Bull] ve Nikolas Tombazis katıldı.

Yapılan inceleme sonrası, kanıtları yeterli bulmayan hakemler, Amerikalı ekibin itirazını reddettiler. Açıklamaya göre bu kanıtlar o dönem kararlar alındığında FIA'nın elinde zaten vardı ve cezalık bir durum yoktu.

FIA'nın aldığı kararla, 2023 Amerika GP'nin sonucu kesinleşmiş oldu.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Formula 1
Brezilya GP

Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

Formula 1
Brezilya GP

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

World Superbike

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Magnussen, Haas'ın lastikler konusunda ne kadar ilerlediğini görmek istiyor

Magnussen, Haas'ın lastikler konusunda ne kadar ilerlediğini görmek istiyor

Formula 1
Brezilya GP

Magnussen, Haas'ın lastikler konusunda ne kadar ilerlediğini görmek istiyor Magnussen, Haas'ın lastikler konusunda ne kadar ilerlediğini görmek istiyor

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

Formula 1

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Formula 1

Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var" Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Son Haberler

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MOT3 Moto3
Sepang

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MGP MotoGP
Malezya GP

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol