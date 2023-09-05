Resmi: FIA, 2022'de hiçbir F1 takımın bütçe sınırını aşmadığını duyurdu!

Üçüncü sezonuna giren bütçe sınırı uygulaması, özellikle FIA tarafından sıkı şekilde takip edilmekte.

Her sezonun ardından 10 takımdan da belge isteyen FIA, bu belgeleri uzun bir tarama sürecinden geçiriyor ve inceleme süreci çoğunlukla Eylül-Ekim aylarına kadar uzuyor.

Bu yıl olası şüpheleri gidermek için takımlara üstü kapalı ziyaretler de gerçekleştiren FIA'nın incelemeleri kısa süre önce son buldu.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan FIA, hiçbir takımın bütçe sınırını ihlal etmediğini ve tüm takımların uygunluk sertifikası alacağını resmen duyurdu.

Geçen yıl Red Bull bütçe sınırında 1.8 milyon dolarlık bir ihlal gerçekleştirmiş ve bu nedenle 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tünelinde %10 kısıntı cezasına çarptırılmıştı.

Bütçe sınırı ise geçen yıl için 135 milyon dolar+ekstra harcama izinleri şeklindeydi.