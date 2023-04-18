Resmi: FIA, Ferrari'nin Carlos Sainz'ın cezasına yönelik itirazını reddetti!
FIA, Carlos Sainz'ın Avustralya'da aldığı beş saniyelik cezasını temyize götüren Ferrari'nin itirazını reddetti.
Geçen hafta Ferrari, üçüncü startta Carlos Sainz'ın aldığı ve İspanyol pilotun 12. sıraya düşmesine sebep olan cezaya itiraz etmişti.
Kaotik startta Fernando Alonso'ya temas eden ve rakibine spin attıran Sainz, hakemlerle hiç görüşemeden aldığı ceza nedeniyle epey sinirlenmişti.
Bu durum Ferrari'yi de aynı şekilde sinirlendirdi ve haksızlığa uğradığını düşünen takım patronu Frederic Vasseur, hakemlerin Sainz'a "pilot ya da takım savunma yapamadan ceza vermesi" nedeniyle kararı temyize götürdü.
Salı sabahı Ferrari ile yaklaşık 150 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren FIA, takımın "söz konusu kararın alındığı tarihte inceleme talep eden taraflar için mevcut olmayan önemli ve ilgili yeni bilgiler" getirmediğini gerekçe göstererek Ferrari'nin itirazını reddetti.
Böylece Avustralya GP'sinden tam 16 gün sonra yarış sonuçları resmileşmiş, Ferrari ise Melbourne'dan puansız ayrılmış oldu.
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