Resmi: FIA, Avusturya GP için 'sıcaklık tehlikesi' ilan etti

Spielberg’deki Red Bull Ring pisti için yapılan hava tahminleri sıcak ve kuru bir hafta sonuna işaret ederken, yarış günü hava sıcaklığının 31 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 35 derece civarında seyretmesi, pist sıcaklığınınsa 50 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Avusturya, geçen yıl Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'lerinden sonra 'sıcaklık tehlikesi' ilan edilen üçüncü grand prix olacak.

Bu güvenlik önlemi, pilotlara aşırı sıcaklarla başa çıkmak için soğutma yeleği giyme seçeneği sunuyor. F1 kuralları gereği, pilotların kullandığı sıvı soğutmalı yeleklerin ağırlığını dengelemek amacıyla aracın minimum ağırlığı beş kilogram artırılıyor.

Pilotlar soğutma yeleği giymemeyi de tercih edebilirler; ancak bu durumda rekabet avantajı sağlamamaları için araçlarına ekstra ağırlık eklenmesi gerekiyor. Soğutma yelekleri, genellikle glikol gibi bir sıvının kuru buz dolu bir tanktan geçirilip pilotun tulumunun içindeki sisteme pompalanması yöntemiyle çalışıyor.

Fakat bu sistemin bazı dezavantajları da mevcut: Pilotun araç içindeki konforunu olumsuz etkileyebiliyor veya kuru buz tükendiğinde sistemin aracın ısısıyla birlikte çalışmaya başlaması gibi sorunlar yaşanabiliyor.

Grand Prix Pilotlar Birliği temsilcisi George Russell, geçen yıl Singapur'da zafer kazanırken kullandığı bu sistemi övmüştü: "Herkes yeleği konforlu bulmuyor ama bence zamanla kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.”

“Konsept oldukça iyi; %90 nem oranında ve kokpit ısısının 60 dereceye yaklaştığı yarışlarda araç içi adeta saunaya dönüyor, bu yüzden hepimiz bu sistemi memnuniyetle karşılıyoruz."

Ancak Max Verstappen gibi bazı pilotlar, yeleklerin konforsuz ve sorunlu olduğunu savunuyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu kural, 2023 Katar Grand Prix'sinde yaşanan ekstrem sıcaklık koşullarının ardından getirilmişti. O yarışta birkaç pilot bayılma tehlikesi geçirmiş ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymuştu. Esteban Ocon kaskının içine kusmuş, Logan Sargeant ise kokpit içindeki şartlara dayanamayarak yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

2026 yılı için duyurulan yeni bir kural değişikliğiyle, 'sıcaklık tehlikesi' beyanı artık gerekli görüldüğü takdirde sprint yarışı ile ana yarış arasında ayrı ayrı uygulanabiliyor.