Formula 1 Meksika GP

Resmi: FIA, Audi'ye 7.500 euro para cezası verdi

Audi, Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Freddie Slater'ın aracını soğutma fanı takılı hâlde piste çıkardığı için 7.500 euro para cezasına çarptırıldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 07:40

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Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Audi'nin genç sürücülerinden Freddie Slater, kariyerinde önemli bir adım atarak ilk Formula 1 antrenman seansına çıktı.

Genç Britanyalı sürücü, Meksika Grand Prix'sinin ilk bir saatlik antrenman bölümü için Gabriel Bortoleto'nun R26'sını devraldı. Audi, ilk genç sürücü akademisi üyesini Formula 1'e hazırlamayı sürdürürken Slater gelecek hafta sonu Brezilya'da da yeniden direksiyona geçecek.

Ancak Slater'ın ilk antrenman deneyimi pek sorunsuz başlamadı.

Seansın yarısı geride kaldıktan sonra piste çıkabilen genç sürücü, R26'nın yan hava girişinde bir soğutma fanının unutulduğunun fark edilmesi üzerine kısa süre içinde pite çağrıldı.

Durum önce FIA hakemlerinin dikkatini çekti, ardından seans sonrasında resmî soruşturmaya dönüştü.

FIA hakemleri kararlarını açıklarken 2026 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde yaşanan benzer olayı da hatırlattı.

FIA Logo

Fotoğraf: Alessio Morgese

Söz konusu yarışta Mercedes, Kimi Antonelli'yi aracına takılı iki soğutma fanıyla piste göndermişti. Fanların ikisi de araçtan düşerken bunlardan birine Lando Norris'in McLaren'ı çarpmıştı. Mercedes de Avustralya'daki olay nedeniyle Audi ile aynı miktarda, 7.500 euro para cezası almıştı.

Hakemlerin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Takım temsilcisini dinledik ve video kanıtlarını inceledik."

"Takım temsilcisi, soğutma fanının hâlâ araca takılı olduğunu fark ettiğinde, turun tamamlanmasının güvenli olup olmadığını öğrenmek için mühendislerine danıştığını ve mühendislerinden bunun güvenli olduğu yanıtını aldığını açıkladı. Ardından takım sürücüye pite dönmesi talimatını verdi. Sürücünün ise sorundan haberdar olmadığı doğrulandı."

"Fan araçtan düşmemiş olsa da (bu yıl Avustralya'da yaşanan olayda olduğu gibi) düşme ihtimali bulunuyordu."

"Bu nedenle Avustralya'da 12 numaralı araca uygulanan cezaya benzer bir yaptırım uygulandı."

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- Motorsport.com Ekibi

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