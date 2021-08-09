Resmi: FIA, Aston Martin'in yaptığı itirazı reddetti

Aston Martin karara itiraz etti ve kararın yeniden incelenmesi için, takımın yeni ve önemli kanıtlar sunması gerekiyordu.

Takım, Vettel'in aracındaki yakıt sisteminde, gerekli yakıtın depodan çıkarılmasını engelleyen bir sorun olduğundan bahsetti. Hatta Aston Martin yakıt tankında 1.4 litrelik yakıt olduğunu ve yakıt pompası bozuk olabileceğinden bu yakıtı çıkaramadığını söylemişti.

Ancak yapılan daha fazla araştırma, durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı. Takım temsilcileri Pazartesi günkü video konferans esnasında depoda yeteri kadar yakıt olmadığını kabul ettiler. Aston Martin'e göre yakıt kaybı hatalı yakıt sistemi ile ilgiliydi.

Aston Martin, araçta yeteri kadar yakıt olmadığını kabul etmesinin ardından; görüşmede 0.3 litrelik yakıtın araştırılmak için yeterli olduğunu söyledi ancak bu işe yaramadı.

Hakemler görüşmenin ardından Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddettiler.

Yapılan açıklamada hakemlerin depoda yeterli yakıt kalmadığı gerçeğini dikkate aldıkları ve buna neyin sebep olduğuyla ilgilenmedikleri belirtildi.

Kurallar gereği tankta minimum 1 litre yakıt olmalıydı ve bu kadar yakıt yoktu. Bu nedenle depoda neden 1 litreden daha az yakıt olduğu sorusunun bir önemi kalmadığı belirtildi.

Aston Martin bu kararı protesto edebilir fakat olası bir protestonun da başarılı olma ihtimali oldukça düşük görünüyor.