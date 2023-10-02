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Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı!

FIA, Andretti Formula Racing'e "FOM ile ticari bir anlaşmaya varması" koşuluyla Formula 1'e giriş izni verdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Michael Andretti, Team principal Andretti Autosport

FIA, bu yılın başında Formula 1'e girmek isteyen takımlar için kapıları açmış ve yeni bir ihale süreci başlatmıştı.

Bu süreçte spora girmek isteyen birden fazla takım oldu fakat gerekli şartları karşılayıp karşılayamayacakları büyük bir muammaydı.

Son aylarda devam eden analiz sürecinin ardından FIA, pazartesi günü itibariyle Andretti'nin Formula 1'e girişine onay verdiğini açıkladı.

Açıklamada, Andretti'nin F1'e giriş sürecinin son aşamasına kalan tek aday olduğuna yer verildi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, takım seçme sürecinin çok kapsamlı olduğunu ve bu yüzden bu kadar uzun sürdüğünü söyledi.

Sulayem, "Andretti Formula Racing LLC, belirlenen seçim kriterlerini maddi açılardan karşılayan tek kuruluş oldu."

"Michael Andretti ve ekibini eksiksiz bir başvuru yaptıkları için kutluyorum. Ayrıca tüm aday takımlara ilgileri ve katılımları için teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Andretti'nin FIA'dan onay alması, sürecin sona erdiği ve Andretti'nin 2025 ya da ya 2026'da F1'e gireceği anlamına gelmiyor.

Amerikalı ekip için asıl zorluk aslında şimdi başlayacak çünkü FOM ile anlaşmaları gerekecek. FOM ve F1'in şimdiye kadarki ana tavrı, 10 takımın spor için yeterli olduğu yönündeydi.

FIA da, FOM ile ticari bir anlaşmaya varmalarını zorunlu kıldığı için, Andretti'nin FOM'un istediği tüm kriterleri yerine getirmesi gerekecek.

F1 ve takımların, 200 milyon dolarlık giriş ücretini 600 milyon dolara çıkarmak istediği biliniyor. Muhtemelen görüşmelerin kritik noktası bu olacak.

Andretti, FOM'dan onay aldığı takdirde 2025 ya da 2026'da spora girebilecek. Amerikalı ekip, Cadillac'ın desteğini alıyor ve motor partneri olarak da Renault ile çalışmayı planlıyor.

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