Resmi: FIA, 2026 Formula 1 sezonunda kullanılacak araçları tanıttı!
FIA, Formula 1'in yepyeni 2026 araçlarının nasıl görünebileceğine dair ilk görüntüleri bugün yayınladı.
Fotoğraf: FIA FIA
Kanada Grand Prix'si öncesinde FIA, yeni güç üniteleri ve tamamen sürdürülebilir yakıtlarla hayat bulacak 2026 araç konseptinin detaylarını ilk kez açıkladı.
Yeni araçlar, aktif aero özellikleri ile donatılacak ve mevcut F1 araçlarından 30 kg daha hafif olacak.
Araçların boyutlarında da değişiklikler yapılacak; dingil mesafesi 3600 mm'den 3400 mm'ye, genişlik ise 2000 mm'den 1900 mm'ye düşürülecek. Ayrıca maksimum taban genişliği 150 mm azaltılacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
F1, 2022'den bu yana mevcut olan 18 inç jant boyutunu korurken, ön lastiklerin genişliği 25 mm ve arka lastiklerin genişliği 30 mm azaltılacak. F1, bunun sonucunda önemli bir yol tutuş kaybı yaşamayı beklemiyor.
Yeni araçta aerodinamik unsurlar da yeniden tasarlandı. Daha dar ön kanat ve kaldırılan ön tekerlek kemerleri, kirli havayı en aza indirmeyi hedefliyor. Sidepod yapısı da buna bağlı olarak değişecek.
Arka tarafta, basitleştirilmiş uç plakalara sahip üç parçalı aktif bir kanat kullanılacak ve alt kısımdaki kiriş kanat tamamen kaldırılacak.
Zemin etkisini azaltmak için araçlarda düz bir taban ve daha alçak fakat güçlü bir difüzör bulunacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
Araçların performansında da önemli değişiklikler yaşanacak; yere basma gücü %30, sürüklenme %55 oranında azaltılacak.
F1 bu sayede şasiyi yeni motor kurallarına uygun hale getirmek ve sürücülerin birbirlerini daha iyi takip etmelerine yardımcı etmek istiyor.
Araçlarda iki aşamalı ön darbe yapısı ve geliştirilmiş yan darbe koruması da dahil olmak üzere önemli güvenlik yapıları yer alacak. Takla barı artık 16G yerine 20G kuvvet kaldırabilirken, arka kanat plakası ışıkları daha parlak hale getirilecek.
FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu yöneticisi Nikolas Tombazis, bu düzenlemeleri "ılımlı bir devrim" olarak nitelendirerek fakat F1'in olması gereken yapısına mükemmel şekilde uyduğunu belirtti.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
"FIA bu düzenlemelerle Formula 1'in DNA'sına tamamen uygun yeni nesil araçlar geliştirmeye çalıştı."
"Hafif, son derece hızlı ve çevik ama aynı zamanda teknolojinin en ileri noktasında kalan araçlar olacak. Bunu başarmak için ‘çevik araç’ adını verdiğimiz konsept üzerinde çalıştık."
"Daha hafif, daha güçlü ve sürücü becerilerine daha fazla odaklanan 2026 FIA Formula 1 Teknik Düzenlemeleri, sürücüler arasında daha yakın bir yarış sağlamak, takımlar arasındaki rekabeti artırmak ve gösteriyi geliştirmek için tasarlandı."
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise şunları ekledi: “Formula 1 ile birlikte amacımız, sporun geleceği için doğru aracı üretmekti. Bu hedefe ulaştığımıza inanıyoruz."
Yeni 2026 kuralları, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 28 Haziran'daki toplantısında onaylanacak.
F1 2026 FIA car renders
Fotoğraf: FIA
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen: “Yeni F1 kurallarını herkesin anlaması zor olacak’’
Diğer takımlardan ilgi gördüğünü doğrulayan Tsunoda: "Gelecek için iyi bir konumdayım"
Sainz: "Montreal'de Monako kadar hızlı olmayacağız"
Russell'a göre Mercedes doğru yönü buldu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar