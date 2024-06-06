Resmi: FIA, 2026 Formula 1 sezonunda kullanılacak araçları tanıttı!

Kanada Grand Prix'si öncesinde FIA, yeni güç üniteleri ve tamamen sürdürülebilir yakıtlarla hayat bulacak 2026 araç konseptinin detaylarını ilk kez açıkladı.

Yeni araçlar, aktif aero özellikleri ile donatılacak ve mevcut F1 araçlarından 30 kg daha hafif olacak.

Araçların boyutlarında da değişiklikler yapılacak; dingil mesafesi 3600 mm'den 3400 mm'ye, genişlik ise 2000 mm'den 1900 mm'ye düşürülecek. Ayrıca maksimum taban genişliği 150 mm azaltılacak.

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

F1, 2022'den bu yana mevcut olan 18 inç jant boyutunu korurken, ön lastiklerin genişliği 25 mm ve arka lastiklerin genişliği 30 mm azaltılacak. F1, bunun sonucunda önemli bir yol tutuş kaybı yaşamayı beklemiyor.

Yeni araçta aerodinamik unsurlar da yeniden tasarlandı. Daha dar ön kanat ve kaldırılan ön tekerlek kemerleri, kirli havayı en aza indirmeyi hedefliyor. Sidepod yapısı da buna bağlı olarak değişecek.

Arka tarafta, basitleştirilmiş uç plakalara sahip üç parçalı aktif bir kanat kullanılacak ve alt kısımdaki kiriş kanat tamamen kaldırılacak.

Zemin etkisini azaltmak için araçlarda düz bir taban ve daha alçak fakat güçlü bir difüzör bulunacak.

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

Araçların performansında da önemli değişiklikler yaşanacak; yere basma gücü %30, sürüklenme %55 oranında azaltılacak.

F1 bu sayede şasiyi yeni motor kurallarına uygun hale getirmek ve sürücülerin birbirlerini daha iyi takip etmelerine yardımcı etmek istiyor.

Araçlarda iki aşamalı ön darbe yapısı ve geliştirilmiş yan darbe koruması da dahil olmak üzere önemli güvenlik yapıları yer alacak. Takla barı artık 16G yerine 20G kuvvet kaldırabilirken, arka kanat plakası ışıkları daha parlak hale getirilecek.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu yöneticisi Nikolas Tombazis, bu düzenlemeleri "ılımlı bir devrim" olarak nitelendirerek fakat F1'in olması gereken yapısına mükemmel şekilde uyduğunu belirtti.

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA

"FIA bu düzenlemelerle Formula 1'in DNA'sına tamamen uygun yeni nesil araçlar geliştirmeye çalıştı."

"Hafif, son derece hızlı ve çevik ama aynı zamanda teknolojinin en ileri noktasında kalan araçlar olacak. Bunu başarmak için ‘çevik araç’ adını verdiğimiz konsept üzerinde çalıştık."

"Daha hafif, daha güçlü ve sürücü becerilerine daha fazla odaklanan 2026 FIA Formula 1 Teknik Düzenlemeleri, sürücüler arasında daha yakın bir yarış sağlamak, takımlar arasındaki rekabeti artırmak ve gösteriyi geliştirmek için tasarlandı."

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise şunları ekledi: “Formula 1 ile birlikte amacımız, sporun geleceği için doğru aracı üretmekti. Bu hedefe ulaştığımıza inanıyoruz."

Yeni 2026 kuralları, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 28 Haziran'daki toplantısında onaylanacak.