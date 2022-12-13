Resmi: Ferrari'ye geçmeye hazırlanan Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrılıyor!

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Ferrari'nin, geçen ay istifasını sunan Mattia Binotto'nun yeri için Frederic Vasseur ile anlaşmaya vardığı uzun süredir konuşuluyordu. Alfa Romeo'nun Vasseur ile yollarını ayırdığını açıklamasıyla, geriye sadece Ferrari'nin resmi duyurusu kalmış oldu.

İtalyan ekibin yakında resmi açıklamayı yapması ve Vasseur'ün önümüzdeki sezon takımın başında olması bekleniyor.

54 yaşındaki Vasseur, 2017 yılının Temmuz ayında Sauber'e katıldı ve o zamandan beri takım patronu/CEO görevini üstleniyordu.

Vasseur, bunların dördü Alfa Romeo adı altında olmak üzere 5.5 yıl boyunca Sauber'e liderlik etti. 2022'de takım ileriye doğru büyük bir adım attı ve altıncı olarak son 10 yıldaki en iyi sonucunu aldı.

Vasseur hem Alfa Romeo anlaşmasının gerçekleşmesinde hem de 2026'da Sauber ile Audi arasında kurulacak ortaklıkta büyük rol oynadı.

Audi, Vasseur için yepyeni bir fırsat olacaktı ancak Ferrari takımını yönetmenin cazibesi, İsviçreli şirketten ayrılıp, Ferrari'ye geçmesini sağlamış gibi görünüyor.

Takım, yaptığı açıklamada Vasseur hakkında oldukça hoş sözler sarf etti ve açıkça onu özleyeceğini belirtti.

Vasseur departs with the good wishes of the Sauber organisation behind Alfa Romeo's F1 operation Photo by: Alfa Romeo

Açıklamada, "Frederic Vasseur yeni partnerlere sahip olan, giderek büyüyen ve yakında büyük bir üreticinin fabrika ekibi haline gelecek parlak gelecekli bir takımdan ayrılıyor."

"Aramızdan bir arkadaş, bir akıl hocası ve çalışanlarından en iyi verimi alabilen bir lider olarak ayrılıyor."

"Takım tarihinde yeni bir döneme girilirken, Hinwil fabrikasında geçirdiği süre zarfında kendisine eşlik eden gülümsemeleri ve şakaları özleyeceğiz."

"Teşekkürler, Fred. Bundan sonra nereye gidersen git seni destekliyor olacağız." denildi.

Vasseur ise takımdaki görevinden keyif aldığını vurguladı ve şöyle dedi: "Alfa Romeo'daki maceramı sona erdirmeye hazırlanırken, birlikte geçirdiğimiz bu altı yıla sevgiyle bakabiliyorum."

"Takım her bir çalışanına teşekkür borçluyum, çünkü bu takımı yeniden ayağa kaldıran ve sporumuzdaki basamaklarını birer birer çıkmasını sağlayan onlardı."

"Bir takım ve bir şirket olarak hep birlikte yaptığımız işten, daha da önemlisi bundan sonraki dönem için oluşturulan temelden gurur duyuyorum."

"Fakat beni en çok gururlandıran şey, tüm bunları mümkün kılan ve zaman içinde dostum haline gelen insanlar."

"Bu takım her zaman evim gibi olacak ve nereye gidersem gideyim bu takımı hep destekleyeceğim. CEO ve takım patronu olarak görev yaptığım süre boyunca çok şey öğrendim ve her günün beni gelecek için daha donanımlı hale getirdiğini hissediyorum."

"Alfa Romeo'nun güçlenmeye devam edeceğini biliyorum ve önümüzdeki birkaç yıl içinde onları gridde en üst sıralarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Vasseur led Alfa to sixth in the constructors' standings this year Photo by: Alfa Romeo

Sauber başkanı Rausing de Vasseur'ün takıma yaptığı katkıları takdir etti.

İsveçli patron, "Frederic, takımımızın başında geçirdiği altı yılda ilham verici bir liderlik ortaya koyarak hem şirketimizi hem de ekibimizi dönüştürmemize yardımcı oldu."

"Her birimizi elimizden gelenin en iyisini yapmamız konusunda cesaretlendirmeyi başardı ve elde ettiğimiz iyi sonuçlar, takımın başında sergilediği performansının kalitesini gösteriyor."

"Projemize ilk inanan oydu ve ardında, geldiği zamankinden çok daha güçlü, sağlıklı ve parlak gelecekli bir takım bırakıyor, ki ondan istenebilecek tek şey de buydu."

"Fred'e gelecekteki çalışmalarında başarılar dilerken, takımdaki herkesin duygularını paylaştığıma eminim." dedi.

Alfa/Sauber ekibi, henüz Vasseur'ün yerine kimin geçeceğini açıklamadı.