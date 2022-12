Resmi: Ferrari'ye geçmeye hazırlanan Vasseur, Alfa Romeo'dan ayrılıyor!

Ferrari'nin, geçen ay istifasını sunan Mattia Binotto'nun yeri için Frederic Vasseur ile anlaşmaya vardığı uzun süredir konuşuluyordu. Alfa Romeo'nun Vasseur ile yollarını ayırdığını açıklamasıyla, geriye sadece Ferrari'nin resmi duyurusu kalmış oldu.

İtalyan ekibin yakında resmi açıklamayı yapması ve Vasseur'ün önümüzdeki sezon takımın başında olması bekleniyor.

54 yaşındaki Vasseur, 2017 yılının Temmuz ayında Sauber'e katıldı ve o zamandan beri takım patronu/CEO görevini üstleniyordu.

Vasseur, bunların dördü Alfa Romeo adı altında olmak üzere 5.5 yıl boyunca Sauber'e liderlik etti. 2022'de takım ileriye doğru büyük bir adım attı ve altıncı olarak son 10 yıldaki en iyi sonucunu aldı.

Vasseur hem Alfa Romeo anlaşmasının gerçekleşmesinde hem de 2026'da Sauber ile Audi arasında kurulacak ortaklıkta büyük rol oynadı.

Audi, Vasseur için yepyeni bir fırsat olacaktı ancak Ferrari takımını yönetmenin cazibesi, İsviçreli şirketten ayrılıp, Ferrari'ye geçmesini sağlamış gibi görünüyor.

Takım, yaptığı açıklamada Vasseur hakkında oldukça hoş sözler sarf etti ve açıkça onu özleyeceğini belirtti.

Vasseur departs with the good wishes of the Sauber organisation behind Alfa Romeo's F1 operation

Photo by: Alfa Romeo