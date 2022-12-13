Resmi: Ferrari'nin yeni takım patronu Vasseur oldu!

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54 yaşındaki Vasseur, 2017'den beri Sauber - Alfa Romeo için çalışıyordu ve bugün yapılan açıklamayla şirketten ayrıldığı resmen duyurulmuştu.

Vasseur, Ferrari'den aldığı teklif üzerine Sauber'den ayrılma kararı almıştı ve artık resmi açıklama bekleniyordu.

Resmi açıklamaya göre Vasseur, geçtiğimiz ayın sonunda Ferrari takım patronu olarak görevinden istifa eden Mattia Binotto'nun yerini alacak.

Açıklamaya göre resmi görevi takım patronu ve genel müdür olacak.

Vasseur, "Scuderia Ferrari'nin takım patronluğu görevini devralmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum."

"Hayatım boyunca motor sporlarına tutku duymuş biri olarak Ferrari benim için her zaman yarış dünyasının zirvesini temsil etmiştir." derken, "Maranello'daki yetenekli ve gerçekten tutkulu ekiple çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye ekledi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Alfa Romeo

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna da anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vigna, "Fred Vasseur'ü Ferrari'ye takım patronu olarak getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"Kariyeri boyunca, eğitimli bir mühendis olarak teknik kabiliyetini, sürücülerinden ve takımlarından en iyisini alma konusundaki tutarlı yeteneğiyle harika şekilde birleştirdi."

"Bu yaklaşım ve liderlik, Ferrari'yi yenilenmiş bir enerjiyle ileriye taşımak için ihtiyacımız şeyi sağlıyor."

Abu Dhabi'deki final yarış öncesinde İtalyan basını, Binotto'nun görevinden ayrılacağını ve yerini Vasseur'ün alacağını belirtmişti.

Başlangıçta bu iddialar yalanlansa da, sonunda gerçek olduğu ortaya çıkmış oldu.

Vasseur, F1'de Renault ve Sauber ile çalışırken, aynı zamanda ART Grand Prix'nin kurucuları arasında yer alıyor. Bu takımdaki görevi kapsamında Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell ve Nico Rosberg gibi isimlerle çalıştı.

Ferrari şimdilik teknik yapıdaki değişiklikler veya anlaşılan diğer isimlerle alakalı hiçbir bilgi vermedi.