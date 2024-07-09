Resmi: Ferrari'den ayrılan Cardile, Aston Martin'e katılıyor
Aston Martin, Ferrari'nin şasiden sorumlu teknik şefi Enrico Cardile'nin gelecek yıl Baş Teknik Sorumlu olarak takıma katılacağını duyurdu.
Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari, sadece 24 saat önce Enrico Cardile'nin takımdan ayrıldığını ve Aston Martin'e geçiş yapacağını belirtmişti.
Bugün itibariyle Cardile'nin Aston Martin'deki görevine ne zaman başlayacağı ve rolünün ne olacağı da belli oldu.
Resmi açıklamaya göre Cardile, projenin gelişimine yardımcı olmak üzere 2025 yılın başında takıma katılacak.
Bu, 2025'e kadar belirli bir süreyi çalışmadan geçireceği anlamına geliyor.
Baş Teknik Sorumlu rolünü üstlenecek olan Cardile, "Aston Martin Aramco'ya katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Oradaki hırs ve tutku çok açık. Ben de bu yolculuğun bir parçası olacağım için mutluyum."
"Bu kişisel ve profesyonel bir meydan okuma olacak. Şahsen bu ikonik markaya başarılı günler yaratmak için onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."dedi.
Aston Martin'de CTO rolünü Cardile'den önce Andrew Green üstleniyordu.
Geçtiğimiz haftalarda Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell'in de Grup CEO'su olarak Aston Martin'e katılacağı açıklanmıştı.
Bu anlaşmaların da ötesinde Aston Martin, Red Bull'dan ayrılan Adrian Newey ile anlaşmak için de favori konumunda.
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