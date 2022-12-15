Resmi: Ferrari ve Schumacher'in yolları ayrıldı!
Ferrari, genç sürücü akademisinde yetişen Mick Schumacher'in artık kendileri için çalışmayacağını açıkladı.
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, henüz genç yaşta Ferrari Genç Sürücü Akademisi'ne katılmıştı.
Bu süreçte Formula 2'de şampiyon alan Mick, Ferrari'nin desteğiyle Haas F1 koltuğuna oturdu.
Ancak geride kalan iki yılda istenilen sonuçlar gelmedi ve taraflar, 2022 sezonunun ardından yola devam etmeme kararı aldılar.
Şimdi ise Mick'in, dört yıldır birlikte çalıştığı Ferrari Genç Sürücü Akademisi'nden ayrıldığı açıklandı.
Ferrari'den yapılan açıklamada, "Scuderia Ferrari ve Mick Schumacher, dört yıl boyunca birlikte çalıştıktan sonra karşılıklı olarak işbirliklerini uzatmama kararı aldılar." denildi.
Görünüşe bakılırsa birlikte devam etmeme kararı, iki tarafın isteği doğrultusunda alındı. Mick, Ferrari bünyesinde kaldığı takdirde çok fazla fırsata sahip olmayacaktı çünkü halihazırda Ferrari'nin elinde Robert Shwartzman var.
Bu açıdan Mick'in Ferrari ile yola devam etmemesi, iki tarafın da lehine olacak gibi görünüyor.
Ferrari ayrıca, "Scuderia Ferrari, geride kalan dört yıl ve birlikte kat edilen mesafe için Mick'e teşekkür ediyor ve gelecek için en iyi dileklerini sunuyor." dedi.
Böylelikle Mick'in başka bir takıma geçişinin önü açılmış oldu fakat gridde boş koltuk olmadığı için bunu sadece test pilotu olarak yapabilecek.
Mick için en ideal seçim Mercedes olacak.
İngiliz basınına göre Horner, Ferrari'nin teklifini geri çevirdi
Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!
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