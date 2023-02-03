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Resmi: Ferrari ve Honda, 2026 motor anlaşmasını imzaladı, F1'de altı üretici olacak!

FIA, aralarında Ferrari, Audi ve Honda'nın da bulunduğu altı üreticinin 2026'da başlayacak yeni nesil Formula 1 motor düzenlemelerini kabul ettiğini duyurdu.

Kemal Şengül
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Resmi: Ferrari ve Honda, 2026 motor anlaşmasını imzaladı, F1'de altı üretici olacak!
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2026 Formula 1 sezonunda yeni nesil güç ünitelerine geçilecek ve F1, pistteki gösteriyi etkilemeden sürdürülebilir yakıtlara ve elektrik gücü daha yüksek motorlara geçmeyi hedefliyor.

Düzenlemelerle ilgili olarak hem mevcut hem de potansiyel yeni üreticilerle görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Cuma günü itibariyle FIA, altı üreticinin kayıtlarını tamamladığını açıkladı.

Bunlar arasında Eylül ayında Sauber'in motor tedarikçisi olarak F1'e katılacağını açıklayan Audi ve yeniden adlandırılan Red Bull Ford da yer alıyor.

Honda'nın Red Bull ile mevcut ilişki 2025 sonunda bitecek ve Japon üretici, şimdilik kimseyle anlaşmasa da 2026-2030 arası motor tedarikçisi olarak sporda yer alacak.

Öte yandan FIA ile olan görüşmelerde bir türlü 2026 güç ünitesi anlaşmasını imzalamayan Ferrari de sonunda yeni düzenlemeleri kabul etti.

2026'da F1'de yer alacak üreticiler şöyle:

  • Alpine Racing
  • Audi
  • Ferrari S.p.A.
  • Honda Racing Corporation
  • Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.
  • Red Bull Ford

FIA'dan yapılan açıklamada, "Bu şirketler, FIA internet sitesinde yayınlanan 2026 FIA Formula 1 Sportif ve Teknik Güç Ünitesi yönetmeliklerinde belirtilen yeni nesil Formula 1 Güç Ünitelerini tedarik edecekler" denildi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, "2026'dan itibaren Formula 1'de altı güç ünitesi tedarikçisi yer alacağının teyit edilmesi, şampiyonanın gücünün ve FIA tarafından Formula 1 ve Güç Ünitesi üreticileriyle yakın işbirliği içinde özenle oluşturulan sağlam teknik düzenlemelerin kanıtıdır."

"Güç ünitesi teknolojik inovasyonun ön saflarında yer alıyor ve muhteşem yarışlar düzenlemeye devam ederken, Formula 1'in geleceğini daha sürdürülebilir kılıyor."

"Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine, ortaya koydukları güven için minnettarım." dedi.

Bu açıklama aynı zamanda Porsche'nin yeni dönem için kayıt yaptırmadığı anlamına da geliyor.

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