Resmi: Ferrari, Sainz'ın Avustralya GP cezası için yeniden inceleme talep etti!

İspanyol pilot, ikinci kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta Fernando Alonso ile yaşadığı temas nedeniyle 5 sn zaman cezası almıştı. O temas, zincirleme başka olaylara sebep olmuş ve kaotik yeniden startın ardından yarış, yeniden kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

Bu ceza, güvenlik aracı arkasında tek turla yarışın tamamlanmasının hemen ardından verildi ve Sainz, bu ceza nedeniyle ilk 10 dışına çıktı.

Kendisine verilen cezayı duyduğunda Sainz, telsizden duygusal konuşma yapmış ve hakemlerin kendisini de dinlemesi gerektiğini söylemişti.

Sainz'a ceza hemen verilirken, Alpine pilotları arasında yaşanan kaza yarıştan sonra incelendi ve herhangi bir ceza verilmedi. Diğer taraftan Logan Sargeant ve Nyck de Vries arasında yaşanan kazayla alakalı herhangi bir inceleme yapılmadı.

Güvenlik aracı arkasında tamamlanan son turda pilotlar, kazadan önceki dizilime göre sıralanmıştı. Bu sayede Sainz yarışı 4. sırada tamamladı ancak 5 sn zaman cezasıyla 12. sıraya gerilemekten kurtulamadı.

Olur da yeniden incelemede bu ceza silinirse, bu durumda Lance Stroll, Sergio Perez, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Zhou Guanyu ve Yuki Tsunoda birer sıra gerileyip puan kaybedecekler.

Takım Patronu Frederic Vasseur, "FIA ile görüştüğümüz ve raporları onlara gönderdiğimiz için, görüşmeye dair herhangi bir detayı açıklamak istemiyorum."

"Gasly/Ocon ve Sargeant/De Vries olaylarında hakemlerin tepkisi aynı olmadı. Ancak yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

F1'de yeniden inceleme talebi en son Cidde'de gündeme gelmişti. Orada Aston Martin, Alonso'ya verilen cezaya karşı çıkmıştı. Bu prosedür iki adımdan oluşuyor.

Öncelikle hakemler, talebin haklı olup olmadığına, olayın yeniden incelenmesi için gerekli olan "önemli ve ilgili yeni bir şey" kanıt olup olmadığına bakıyor. Eğer talebi haklı görürlerse, yeni kanıtlara göre karar veriliyor.

Vasseur, "Bu süreçte ilk olarak, davayı yeniden açıp açamayacaklarını görmek için dilekçemize bakacaklar. Daha sonra, kararın kendisiyle ilgili olarak, aynı görevlilerle veya bir sonraki toplantının görevlileriyle ikinci bir duruşma yapacağız."

"En azından onlarla açık bir tartışma yapmayı bekliyoruz. Aynı zamanda sporun iyiliği için konuşacağız. Aynı virajda üç olay varken kararları farklı oldu."

"Dinlenmemesiyle ilgili en büyük hayal kırıklığı Carlos'taydı ve bunu telsizden duydunuz."

"Çünkü olay çok özeldi ve bu durumda, Gasly ve Ocon olayında olduğu gibi, yarışın bittiğini ve podyumu etkilemediğini düşünürsek, bir duruşma yapmanın mantıklı olacağını düşünüyorum." dedi.

Vasseur herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetse de, Ferrari'nin yeni kanıtı, o esnada görevliler için hemen mevcut olmayan araç verileriyle alakalı olabilir.

Vasseur, "Doğru cezanın ne olduğu hakemlere bağlı ama en azından benim için, Carlos için, takım için bu tartışmayı yeniden başlatmak bir ilk adım. Bunun sonucu FIA'ya bağlı olacak. Elbette bir argümanımız var ancak bu argümanı FIA'ya saklıyorum."

"Elbette kararın yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz çünkü bu bir inceleme dilekçesi ve aynı kararı almayacağız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Vasseur, verilen karara karşı çıksalar da yetkililer için olayın sıcağında kazalarla alakalı karar vermenin kolay bir karar olmadığını kabul ediyor.

Vasseur, "Birilerini suçlamak istemiyorum. 33 senedir bu işi yapıyorum ve her ne zaman pist üstünde bir kaza olursa, her zaman iki farklı görüş olur ve her zaman farklı geri bildirimler verilir, pilota göre farklı sonuçlar çıkar."

"Yani bu kolay bir iş değil. Ve yarış içerisinde karar almak zordur. Her zaman yarış içerisinde karar verilmesini istiyoruz."

"Bu durum muhtemelen üç kırmızı bayrak, iki start ve güvenlik aracının arkasında bir turla son start ile biraz özeldi."

"Hayal kırıklığı buradan kaynaklandı çünkü Ocon ve Gasly'nin durumunun biraz farklı ele alındığını hissettik." dedi.

FIA'nın olayı yeniden inceleme zamanlaması için Eddington, "Şu anda onlar konunun başındalar. Bir konuyla alakalı talebi olumlu karşılayıp karşılamayacaklarına karar vermeleri artık onlara bağlı olacak."

"Bunu ne zaman görüşmek istedikleri, kendi kararları olacak. Bakü'de ya da çok daha öncesinde olabilir. Biz daha öncesinde olmasını tercih ederiz çünkü, bu sayede Bakü'de başka şeylere odaklanabiliriz."

"Bunu kısa süre içerisinde yapmalılar. İlk kez iki yarış arasında dört haftamız olduğu doğru ve bu biraz daha esnek olduğumuz manasına geliyor. İki yıl önce Kimi [Raikkonen] Alfa'dayken bu tür görüşmeyi bir sonraki yarışta yapmıştık." dedi.